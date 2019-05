El presidente del City, sobre Tebas: "Mira a los clubs por su etnias y eso es preocupante"

Khaldoon al Mubarak fue muy duro con el presidente de la liga, al que acusó de hipocresía y del que señaló racismo por sus criticas a su club

El presidente del Manchester City está enojado con Javier Tebas. Hace balance de un año magnífico -ha ganado los tres títulos nacionales- y se acuerda del presidente de La Liga, muy crítico con la existencia del club y la fuerte inversión que viene de dinero de Emiratos Árabes y que ha convertido un club mediano en una superpotencia. Tebas ha señalado en varios ocasiones que ese dinero del petróleo supone cierta competencia desleal, pero Khaldoon al Mubarak, que así se llama el presidente del City, ve en sus palabras matices más turbadores.

"Hay algo muy incorrecto en llevar la etnia a esta conversación. Es feo, creo que está mirando los clubes por sus etnias y me parece preocupante", ha dicho al Mubarak en unas declaraciones recogidas por The Guardian. Aunque Tebas nunca se ha cortado en criticar el chorro de dinero que llega del petróleo y el gas al club, no se le recuerdan declaraciones en las que expusiese que el problema fuese la nacionalidad o la raza de esos financiadores.

El artículo sigue a continuación

En cuestiones más concretas, Mubarak recordó que el y el han sido desde hace décadas especialistas en romper el mercado, lo cual, en su opinión, debería hacer reflexionar a Tebas en sus ataques. "Habla de que distorsionamos el mercado, pero hay una hipocresía eso, sus frases son una ironía porque si lo miramos bien fue la liga española la que empezó a romper récords en compras de jugadores. Hay que mirar los récords, Figo, Zidane... ¿Dónde ocurrieron esos saltos en los precios de los jugadores?", resaltaba.

Es más, el mandatario del City asegura que la posición de Tebas no es solo contra su club, sino contra toda su liga. "Hay un ataque claro contra la Premier League. No nos olvidemos de que esta es la mejor liga del mundo y, si miras esta temporada, no hay mejor muestra que los cuatro equipos de la Premier que están en las finales europeas. Sé que la gente no querrá defender al City, pero por el amor de dios, defiendan la liga", explicó.

Sus problema no están solo con Tebas, en sus declaraciones el presidente del City también habló de la envidia de sus rivales y recordó que ellos están lejos de ser los únicos ricos de la competencia. "El mundo del fútbol es muy pequeño. La realidad es que nosotros no tenemos el jugador más caro, el portero más caro o el centrocampista, miremos a los datos. Si miras el top 10 de fichajes de todos los tiempos, el no tiene ningún jugador ahí metido. Ni uno solo. No me lo tomo en serio y le pido a nuestros aficionados que sepan ponerlo en contexto. Siempre me fijo en los hechos y pienso que la gente con casas de cristal no debería tirar piedras a los demás", concluyó.