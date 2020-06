El presidente del Betis asume el fracaso, se irá si el equipo desciende y carga contra Serra Ferrer

Haro reconoce que esta temporada "es un fracaso en lo deportivo", anuncia que no seguirá si el equipo desciende y pega un soberano palo a Serra Ferrer

Bajan las aguas revueltas en el Real . Después de la destitución de Joan Francesc Ferrer "Rubi", que llegó de madrugada, y del anuncio de Alexis Trujillo como nuevo entrenador hasta final de temporada, hoy tomó la palabra del presidente del club bético, Ángel Haro. El máximo mandatario verdiblanco ha querido ser tajante y además, ha lanzado una carga de profundidad contra Lorenzo Serra Ferrer, al que ha enviado un particular recado. De entrada, Haro ha reconocido en ruenda de prensa, junto a Alexis, que "esta temporada ha sido un fracaso en lo deportivo" y que el club tiene previsto acometer profundas reformas estructurales.

El presidente del Betis promete que si el equipo desciende, no seguirá

Cuestionado si se da un plazo para echarse un lado si la situación no mejora, el presidente aseguró que se siente con fuerzas para seguir adelante. Eso sí, dejó claro que si se desciende dejará la presidencia con absoluta seguridad: "El riesgo de bajar no existe pero si no ganas partidos te complicas la vida. Ganando los dos próximos partidos evitaremos cualquier sispoecha. Como presidente no creo que el Betis baje y digo de forma categórica que no se sere presidente del Betis si esto ocurre", explicó.

Haro cierra la puerta a un posible regreso de Serra Ferrer

Sobre si José Miguel Catalán dará un paso al costado en el nuevo organigrama, Ángel Haro no quiso especificar de qué tipo serán las reformas y afirmó que "José Miguel López Catalán no es el director deportivo, es alguien que ayuda mucho al Betis y que tapa carencias carencias en el aspecto deportivo", indicó. Y cuando le preguntaron si se han planteado que Serra vuelva: "Le contesto directamente, no".

"Palo" a Serra Ferrer: "El cargo de presidente no es remunerado"

A Haro también se le preguntó sobre la posibilidad de que Lorenzo Serra Ferrer pudiese encabezar una candidatura para volver al Real Betis Balompié, Haro se mostró hosco hacia el balear y le envió un dardo: "Hace tiempo que no hablo con él y no se si encabezará una candidatura le recuerdo que el cargo de presidente del Real Betis Balompié no es remunerado. No sé si será otro el presidente. Creo que el futuro del Betis no pasa por estas personas", sentenció.

Rompe una lanza por la secretaría técnica

"Miramos la clasificación y hay que mejorar mucho en el área deportiva. En breve habrá tiempo de señalar errores detectados", dijo Haro, para después romper una lanza en favor del trabajo de la actual dirección deportiva del club: "Sigo pensando que el trabajo que ha hecho en la secretaría técnica es muy bueno. Es más, mucho mejor que otros años", sentenció.