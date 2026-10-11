Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich, respondió a las voces que consideran que la Bundesliga se ha vuelto "demasiado pequeña" para Michael Olise, al asegurar que el club bávaro no está obligado a vender a sus jugadores y expresar su deseo de renovar el contrato del extremo francés.

Hainer declaró al diario alemán "Bild": "Primero debo decir que estamos muy contentos de tener a Michael Olise. Ha evolucionado hasta convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. Estoy convencido de que puede ganar el Balón de Oro algún día, y quizá este mismo año".

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Y añadió: "Se siente muy cómodo con nosotros. Puede ganar títulos con nosotros y jugar al máximo nivel internacional. Llegamos a semifinales de la Champions League y disputamos grandes partidos contra el París. Eso es lo que él quiere".

Y continuó: "En cuanto a los rumores sobre el Real Madrid durante el verano, puedo decir que estoy convencido de que el Bayern Múnich es un club que no está obligado a vender a sus jugadores, porque tomamos nuestras decisiones desde una posición de fuerza. Michael Olise tiene contrato hasta 2029 y espero que lo amplíe".

Hainer también defendió al portero Manuel Neuer tras su error ante el Augsburgo (2-2), ayer sábado: "Fue lamentable, por supuesto. Manuel Neuer era y sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo. Nos ha dado puntos en muchísimos partidos. Errores como el de ayer pueden ocurrir siempre".

Y agregó: "Estoy convencido de que no tiene nada que ver con su edad; le podría haber pasado incluso con veinte años. Lo superará y estamos contentos de tenerlo con nosotros".

Neuer había fallado en el control del balón justo después del saque inicial, y la pelota llegó a Robin Fellhauer, que marcó a los 8 segundos el gol más rápido en la historia de la Bundesliga.



