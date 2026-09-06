Vincent Wagner, entrenador del Elversberg alemán, recibió una tarjeta roja durante el enfrentamiento ante el Borussia Mönchengladbach, lo que significa que será sancionado y se perderá el próximo partido de su equipo frente al Bayern Munich, en la Bundesliga.

En declaraciones al portal "SPORT1", Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern Munich, insinuó su apoyo a la posibilidad de que se retire la sanción a Wagner, permitiéndole sentarse en el banquillo ante el conjunto bávaro.

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Dreesen dijo: "Sin duda sería posible no imponer ninguna sanción en el próximo partido, si todos lo vieran de esta manera".

Las declaraciones del director ejecutivo fueron recibidas con aplausos por el público presente en la rueda de prensa.

Dreesen también habló sobre el regreso de Jamal Musiala a los terrenos de juego, ayer sábado, durante el empate sin goles ante el Schalke en la tercera jornada de la liga alemana, después de haber sufrido problemas de salud en las últimas semanas.

El director ejecutivo del club bávaro declaró: "Jamal se entrenó muy bien. Me pareció fantástico que Vincent (Kompany) lo incluyera en la lista del equipo y que además le diera algunos minutos. Lo hizo jugar aunque el partido aún no estaba decidido, lo que demuestra la confianza que tiene en él. Todos en el club hacen todo lo posible para apoyar a Jamal".

El Bayern se prepara actualmente para inaugurar su andadura en la nueva edición de la Liga de Campeones de Europa, con un enfrentamiento ante su visitante, el Bodø/Glimt noruego, el próximo jueves, en el estadio Allianz Arena de Múnich.

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