El presidente del Bayern Múnich: esta es nuestra postura sobre Haaland en caso de que el City descienda

Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich, considera que Harry Kane es el máximo merecedor del Balón de Oro este año, pese a que su compañero de equipo Michael Olise también está nominado al galardón.

En declaraciones al diario alemán "Bild", Hainer respondió a una pregunta sobre la opinión de Thomas Müller, quien sostiene que Olise o Kylian Mbappé merecen el premio porque poseen una "magia" especial en su manera de jugar, y afirmó: "Michael y Harry lo merecen. Pero yo se lo daría a Harry Kane. Michael Olise tiene por delante muchos más años para ganar el Balón de Oro".

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Al ser preguntado sobre si Erling Haaland podría convertirse en una opción para el Bayern, en caso de que el Manchester City descienda por las posibles sanciones, Hainer dijo: "Tenemos una delantera excelente con Kane, Olise, Díaz y los demás. Marcamos más de 120 goles la temporada pasada. Por eso creo que estamos muy bien equipados en el ataque".

Sin embargo, no cerró del todo la puerta a la contratación del delantero noruego en el futuro, tras la marcha de Kane, al señalar: "Si hablamos del futuro dentro de unos años, habrá una situación nueva y ya veremos".

Las palabras sobre Haaland llegan en medio de la condena al Manchester City en todos los 115 cargos que le imputó la Premier League, con la excepción de uno, mientras que las posibles sanciones —en caso de que se rechace la apelación del club— incluyen la expulsión de la Premier League.

Las acusaciones y la condena al City han generado preguntas sobre el destino de sus estrellas, en caso de que el equipo descienda a categorías inferiores en las próximas temporadas.



