Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del club alemán Bayern Múnich, comentó el sorteo del equipo en la Liga de Campeones de Europa, celebrado este jueves en Mónaco, y subrayó la fortaleza de los rivales y la dificultad de algunos enfrentamientos.

Dreesen afirmó, en declaraciones a la prensa tras el sorteo: "Los rivales no son fáciles en absoluto. Tenemos algunas pruebas realmente difíciles, entre ellas el Atlético de Madrid, que siempre es un equipo complicado, y el Manchester United fuera de casa, en el estadio de Old Trafford, ante una afición extraordinaria".

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Y añadió: "Y en casa nos enfrentaremos al Arsenal, campeón de Inglaterra y subcampeón de la Liga de Campeones de Europa la temporada pasada".

El presidente del club bávaro agregó: "Luego tenemos algunos rivales menos conocidos para nosotros, como el Viking. Tengo muchas ganas de este partido y del viaje a Noruega. También nos enfrentaremos al Bodø/Glimt en casa, un equipo que provocó algunas sorpresas la temporada pasada. En general, son rivales a los que respetamos mucho, pero queremos vencerlos".

Por su parte, Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, declaró: "Tenemos muchas ganas de la nueva temporada de la Liga de Campeones de Europa. Nos esperan algunos partidos fuera de casa muy esperados, ante el Atlético de Madrid, el Manchester United, el Lille y el Viking".

Eberl continuó: "En casa tenemos rivales a los que podemos vencer. Pero también, entre ellos, al Arsenal, subcampeón de la temporada pasada. Queremos terminar la fase de liga entre los ocho primeros puestos, ese es el objetivo claro".

Cabe recordar que el gigante bávaro se despidió de la Liga de Campeones de Europa en semifinales, la temporada pasada, a manos del París Saint-Germain, que se coronó campeón.

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