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El Bayern de Múnich podría verse obligado a reconsiderar su postura sobre el mercado de fichajes de enero tras sufrir dos duros golpes por lesión en ataque. El presidente Herbert Hainer admitió que, aunque el club no tenía previsto gastar, la repentina baja de dos figuras clave le obliga a estar atento a las oportunidades del mercado.

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Crisis en el Allianz Arena

La planificación táctica de Vincent Kompany se ha convertido en una auténtica pesadilla tras una serie de problemas físicos que han mermado sus opciones en ataque. La noticia más destacada es la baja del delantero estrella Harry Kane , que afronta un periodo de recuperación de tres a cuatro meses tras sufrir una rotura de la sindesmosis del tobillo izquierdo durante el reciente empate 1-1 ante el Colonia . Esta baja se suma a las lesiones de Ismael Saibari, Serge Gnabry y Alphonso Davies, que dejan al líder de la Bundesliga con pocos goleadores de probada eficacia.

Para colmo, también se espera que Olise se pierda el próximo duelo de Champions League contra el Lille. Aunque inicialmente se diagnosticó su lesión en el pie como una simple contusión, el margen para recuperarse es escaso. La falta de jugadores del primer equipo es tan acusada que Kompany podría tener que confiar el ataque a futbolistas adolescentes.

Un cambio de postura sobre los fichajes

Antes de este fin de semana, la directiva del club muniqués había decidido, según las informaciones publicadas, no realizar fichajes a mitad de temporada, pese a la disponibilidad teórica de agentes libres de renombre como Jadon Sancho o Karim Benzema. Sin embargo, la gravedad de la situación actual ha obligado a la directiva a cambiar de tono. El presidente del club, Herbert Hainer, admitió que ahora deja una «puerta abierta» a posibles refuerzos invernales si la lista de lesionados no se reduce como se espera antes de que empiece el nuevo año.

Hainer habló con franqueza ante la prensa sobre lo inesperado de los recientes contratiempos. «Lo cierto es que es una situación que no esperábamos. Hay que decirlo claramente. No creo que tengamos que volver a actuar en el parón invernal, pero ya veis lo rápido que puede cambiar todo. Desde el viernes hemos tenido dos lesiones más. Si fuera necesario, el FC Bayern siempre puede reaccionar. Pero no es lo que deseamos», declaró el presidente, según recoge BILD.

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Cautela con las figuras que quedan

Aunque Luis Diaz y Jamal Musiala están recuperando la forma física, el club no quiere precipitar su regreso al once inicial y arriesgarse a nuevas ausencias prolongadas. El director deportivo Max Eberl subrayó la necesidad de actuar con cautela con los jugadores de los que dispone actualmente Kompany. «Con Jamal y con todos los chicos que tenemos ahora, debemos tener cuidado», advirtió el director deportivo, que señaló que el equipo debe seguir obteniendo resultados pese a contar con menos efectivos.

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La atención inmediata se centra en los próximos siete partidos antes del parón navideño, en los que el Bayern deberá afrontar un calendario difícil con un ataque improvisado. Eberl se mostró firme al exigir profesionalidad pese a las adversidades. «Tenemos que seguir rindiendo. No hace falta hacer grandes declaraciones ahora. Tenemos la plantilla tal como está. Y con ella, sencillamente, debemos intentar conseguir resultados en los próximos siete partidos», afirmó en su valoración posterior al encuentro.

Los jóvenes talentos cobran protagonismo

Kompany se ha visto obligado a recurrir a las categorías inferiores del club y dio entrada al debutante Noah Codjo-Evora, de 19 años, en los últimos minutos del partido contra el Colonia. También se estudia incluir a otros jóvenes talentos, como Bastian Assomo, de 16 años, que ha mostrado un estado de forma sensacional con la selección sub-17 de Alemania. Sin embargo, el técnico belga está decidido a mantener la calma en el vestuario en lugar de sucumbir a la presión de una crisis de lesiones cada vez mayor.

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El entrenador sigue centrado en el esfuerzo colectivo, no en presentar a un jugador como salvador. «No soy partidario del pánico en el fútbol. Así que ahora toca elaborar un plan juntos con calma y luchar sin descanso. ¡Pero de verdad! Y después conseguir nuestros resultados. Y quién tendrá un papel que desempeñar, todavía no podemos decirlo», comentó Kompany.