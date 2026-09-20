El presidente del Barça, Joan Laporta, critica con dureza al Atlético de Madrid en la disputa por Julián Álvarez: «Entonces se les cayó la máscara»

En la bizarra batalla en el barro por Julián Álvarez, Joan Laporta repartió de lo lindo este fin de semana. Después de la asamblea general de diez horas del FC Barcelona del sábado, por supuesto, el eterno enfrentamiento con el Atlético de Madrid fue uno de los temas.

«Se sintieron ofendidos porque no había manera de justificar su comportamiento. Nosotros hicimos lo que se hace habitualmente: hubo un intercambio entre los clubes y, después, hablé personalmente con Gil Marín.»

Según Laporta, el jefe del Atlético le dijo que Álvarez no ficharía por el Barcelona porque los madrileños no tenían ninguna alternativa para sustituir a su mejor delantero. Hasta ahí, todo normal.

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¿Qué se reprochan mutuamente Atlético y Barcelona?

Sin embargo, al final el Atleti se comportó de una manera «totalmente inapropiada», denunció Laporta. «No sé a qué se debió, aunque puedo imaginármelo, pero no tengo pruebas», explicó. «Nos llegaron mensajes de que lo venderían a todos los clubes excepto al Barça. Luego se quitaron la máscara y lo dijeron abiertamente.»

Al parecer, sin embargo, el asunto Álvarez está zanjado en el FC Barcelona, probablemente hasta el próximo periodo de traspasos. Es «cosa del pasado, y estamos muy satisfechos con la plantilla que tenemos, y el entrenador también está muy feliz».

El verano pasado, Álvarez y el Barça protagonizaron un intenso flirteo que se vivió muy públicamente. Durante el Mundial, por ejemplo, el argentino declaró que ya había comunicado internamente su salida de Madrid. Pero el Atlético se mantuvo inflexible. Poco antes del cierre del periodo de traspasos, un dirigente del club declaró a la Marca: «La posibilidad de que lo vendamos al Barça es del cero por ciento. En este caso no se trata de dinero, sino de dignidad. Se puso en marcha una campaña con mentiras y medias verdades.»

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¿Cómo va hasta ahora la temporada de Julián Álvarez?

En lo deportivo, el teatro no le ha salido rentable ni a Álvarez ni al Atlético. El delantero apenas está teniendo hasta ahora un papel relevante, lastrado por problemas musculares y visiblemente tocado mentalmente tras el culebrón del verano y la palpable aversión de su propia afición.

El jugador de 26 años apenas suma 55 minutos en LaLiga en dos apariciones breves. No participó en ningún gol. En el arranque de la Champions League jugó recientemente 90 minutos en Anfield ante el Liverpool y también firmó una asistencia, aunque el partido se perdió por 1-2. El Barcelona, en cambio, está arrasando en la Liga sin Álvarez: siete victorias y 31:7 goles es el balance hasta ahora del equipo de Hansi Flick.