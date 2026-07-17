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Sydney Jordan

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El presidente del Atlético se pronuncia sobre el culebrón en torno a Álvarez y hace una declaración muy clara

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Julián Álvarez
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Julián Álvarez quiere dejar el Atlético de Madrid. Se habló de su fichaje por el Barcelona, pero el presidente colchonero podría cerrar el culebrón.

Álvarez anunció a finales de junio que había comunicado a la directiva del club su deseo de marcharse. Así lo declaró tras el partido entre Argentina y Austria (2-0). «Lo mejor para todos es un traspaso y quiero hacer realidad mi sueño», afirmó entonces. El Barça, el Real Madrid y el París Saint-Germain parecían muy interesados.

Las declaraciones del delantero generaron revuelo, y Fabrizio Romano informó de inmediato que Álvarez y el Barcelona habían llegado a un acuerdo personal, aunque los madridistas no habían autorizado esas negociaciones.

El Atlético ya había dejado claro que su salida al Barça era imposible: «No hay cantidad alguna por la que el Barcelona pueda fichar a Julián. No se le venderá al Barcelona».

Según la prensa española, el Atlético también rechazó 150 millones del Real Madrid. Su contrato, vigente hasta 2030, tiene una cláusula de 500 millones, a la que se remiten los clubes interesados.

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En las redes del club, el presidente Enrique Cerezo ratificó esta postura: «Mi intención es clara, al igual que la del club. Se lo hemos comunicado a Álvarez, a su representante y al presidente del Barça, Joan Laporta».

«El Atlético es el lugar perfecto para Julián y él es el delantero ideal para el Atlético». Cerezo subrayó que había escuchado las declaraciones de Laporta sobre la viabilidad del fichaje del argentino. «No queremos venderlo y no aceptaremos una oferta de 100, 150 o 200 millones de euros».



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