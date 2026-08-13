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Manchester United v Atletico Madrid: Round Of Sixteen Leg Two - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

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El presidente del Atlético revela la verdad sobre la negociación con Cristiano Ronaldo en 2022

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Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, comentó las informaciones sobre una negociación en el verano de 2022 con Cristiano Ronaldo, leyenda del Real Madrid.

Ronaldo no estaba satisfecho por aquel entonces con su regreso al Manchester United, y Jorge Mendes se movió en el mercado de fichajes en busca de posibles destinos para el Don portugués.

Sin embargo, y pese a los rumores que surgieron en aquel momento, el Atlético de Madrid nunca fue una opción real para el exjugador del Real Madrid.

El diario Sport publicó las declaraciones de Cerezo, durante una entrevista concedida al programa kuwaití Super, donde habló de Ronaldo.

El presidente del Atleti dijo: "La verdad es que Cristiano Ronaldo no podía jugar con nosotros".

Y continuó: "Ronaldo se fue del Real Madrid porque quería seguir jugando".

El jugador portugués se marchó a la Juventus, donde pasó tres temporadas y se proclamó campeón de dos títulos de la Serie A y de la Copa de Italia.

El presidente del Atlético de Madrid añadió: "La opción más fácil para él era quedarse en la ciudad en la que vivía, pero al final se fue a Arabia Saudita, y allí es donde juega ahora".

El presidente del club pasó por alto el posterior regreso de Ronaldo al Manchester United, antes de su traspaso al Al-Nassr saudí.

En cualquier caso, la supuesta relación entre Ronaldo y el Atlético de Madrid había sido desmentida en su momento por el propio jugador portugués. 

En el verano de 2022, Ronaldo respondió a través de su cuenta de Instagram a las informaciones que hablaban de la posibilidad de su traspaso al club madrileño.

Cristiano escribió: "Es imposible que no hablen de mí algún día. De lo contrario, la prensa no ganaría dinero. Saben que, si no mienten, no atraerán la atención de la gente. Sigan así, y algún día acertarán con la verdad en alguna noticia".

Unos meses después, concretamente en octubre de 2022, Diego Simeone también negó que existiera interés alguno por parte del Atlético en el delantero portugués.

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