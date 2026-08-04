El futuro de Julián Álvarez se complica cada vez más, ante la firme negativa del Atlético de Madrid a negociar con el Barcelona el traspaso del delantero argentino, que sigue siendo el objetivo prioritario del club catalán para reforzar su ataque.

Según el diario español Sport, el conocido periodista Rubén Uría afirmó que el presidente Miguel Ángel Gil Marín se encargará "personalmente" de impedir que Álvarez vista la camiseta del Barcelona o del Real Madrid, después de que el club merengue anunciara a principios de junio, mediante un comunicado oficial, que había presentado una oferta de 150 millones de euros por el jugador.

El periodista especializado en la actualidad del Atlético de Madrid señaló, a través de su canal de YouTube: "Gil Marín está convencido de que el Barcelona y el Real Madrid quisieron humillar al Atlético de Madrid delante de todos a través de Julián Álvarez. Por eso fue tajante, y se lo tomó como un asunto personal, por la imagen del Atlético y por su propio orgullo. Por ello ya le dijo al propio Julián y a su agente Fernando Hidalgo que no irá al Barcelona ni al Real Madrid".

Y añadió: "Si las negociaciones sobre el traspaso del argentino al Spotify Camp Nou son inexistentes, se debe a la clara voluntad del consejero delegado del Atlético".

Según la misma fuente, el entorno de Julián Álvarez siente una profunda decepción con Gil Marín, porque no cumplió su promesa de ayudarle a salir del Riyadh Air Metropolitano si esa era la voluntad del jugador, algo que se ajusta a la situación actual.

El delantero argentino considera que el directivo del Atlético de Madrid no actuó con honestidad hacia él, después de asegurarle también hace cerca de un año que mejoraría su contrato, cosa que no hizo.

Con todo, Uría afirmó que Álvarez no contempla por ahora declararse en rebeldía y no presentarse a la pretemporada del Atlético de Madrid.

Está previsto que Álvarez acuda a los entrenamientos del Atlético de Madrid el próximo lunes 10 de agosto, cuando tiene intención de dirigirse a las instalaciones del club para comenzar la preparación de la temporada 2026-2027.

Álvarez tiene la intención de mostrarse profesional y entrenar a las órdenes de Diego Simeone, ya que no quiere incumplir su contrato con el Atlético de Madrid.

Es probable que ese mismo día se celebre una reunión a cuatro bandas entre Miguel Ángel Gil Marín, Diego Simeone, Mateu Alemany y Álvarez, para poner los puntos sobre las íes y trazar una nueva etapa en la novela del futuro del delantero argentino, que sigue soñando con fichar por el Barcelona.