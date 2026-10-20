Horas antes de un duelo decisivo ante el Stuttgart en la Liga de Campeones, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, decidió romper su silencio y desafiar todas las expectativas.

En lugar de hablar del importante compromiso europeo, Cerezo lanzó un mensaje directo a los dirigentes del fútbol español, se defendió de manera irónica y zanjó la polémica sobre la jugada más llamativa de la última jornada protagonizada por el jugador del Real Madrid, Arda Güler.

Nada de guerras entre dirigentes

En unas breves declaraciones a los medios de comunicación antes del partido ante el Stuttgart, recogidas por la emisora española «Cope», Cerezo trató de calmar el ambiente caldeado que ha vivido el fútbol español durante los últimos días, en los que se ha producido una guerra de declaraciones entre las directivas de los grandes clubes.

Cerezo afirmó con un tono contundente: «Creo que no debería haber guerras en el fútbol, y mucho menos entre dirigentes».

Un mensaje que muchos consideran dirigido directamente a lo que ocurre entre el Real Madrid, el Barcelona y el propio Atlético, en un intento del veterano presidente de devolver la calma antes de una semana cargada de grandes enfrentamientos.





Todos protestamos, pero algunos exageran

Al ser preguntado por las continuas quejas sobre el arbitraje en LaLiga, que se han convertido en tema de conversación de todos los clubes, Cerezo respondió con una sonrisa irónica cargada de significados.

Dijo: «Todos nos quejamos de todo, pero el problema está en que algunos lo exageran más y otros menos».

Una declaración que los analistas interpretaron como una clara insinuación de que el Atlético de Madrid sufre injusticias arbitrales, pero no magnifica las cosas como otros clubes, en una referencia indirecta a la polémica que rodea al Real Madrid y al Barcelona.

Zanja la polémica de la jugada de Güler

El punto más llamativo fue su comentario sobre la polémica jugada de Arda Güler que ocupó a la afición en el último partido del Real Madrid ante el Sevilla.

Cerezo no dudó en expresar su opinión con franqueza, diciendo: «En lo que respecta a la jugada de Arda Güler, yo la vi con claridad, pero quizás el árbitro no la vio».

Con esta breve frase, el presidente del Atlético de Madrid se sumó a la lista de quienes critican la decisión del árbitro en esa jugada, asegurando que el error era evidente desde su punto de vista y que el árbitro fue el único que no lo vio.



