El presidente del Atlético de Madrid a Julián Álvarez: discúlpate con dos goles en la portería del Barcelona

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, compareció ante los medios de comunicación en el almuerzo de directivos celebrado antes del partido de esta noche frente al Barcelona, en un esperado duelo de LaLiga.

Enrique señaló, según el diario "As": "Mis sensaciones son buenas hoy, pero el partido de hoy es difícil. Y, como siempre, intentaremos ganarlo".

Se le preguntó: ¿se ha resuelto todo con el Barcelona? Y respondió: "Con el Barcelona, el asunto de Julián Álvarez se resolvió en su momento. Dijimos lo que teníamos que decir, y se acabó".

Y continuó: "No hay necesidad de hablar más de Julián con el Barcelona. Hoy, Julián tiene que demostrar su valía sobre el terreno de juego. Si vosotros (los periodistas) decís que debe ser la estrella del partido, lo será".

Sobre la relación con el Barcelona, añadió: "Nuestra relación es buena con todos los clubes de fútbol de las categorías regionales primera, segunda, tercera, cuarta y quinta".

Y sobre la postura de la afición hacia Julián, el presidente del Atlético agregó: "La base de aficionados es la que decide, y si tienen algo que decir, lo dirán. Pero creo que el asunto ya está totalmente zanjado para nosotros".

Se le preguntó: ¿la mejor disculpa para Julián sería un gol esta noche? Y contestó: "No un gol, sino dos (en la portería del Barcelona)".

Y añadió: "El partido de esta noche es bueno de verdad. Esperemos que los jugadores estén a la altura del acontecimiento".

Y sobre lo que representaría liderar la liga esta noche en caso de victoria, dijo: "Hemos liderado la liga muchas veces antes, así que no hay por qué preocuparse demasiado por volver a liderarla. Todavía nos queda un largo camino por delante".

Y prosiguió: "Bueno, es mejor estar en lo más alto antes del parón internacional que estar en una posición más baja".

Se le preguntó al presidente del Atlético: ¿hablará con Laporta hoy? Y respondió: "He estado hablando con él todos los años desde que somos presidentes. ¿Por qué no iba a hablar con él hoy?".

Sobre disputar dos partidos contra el Barcelona en menos de un mes, respondió: "Así son las cosas, y tú sabes cómo funciona el sorteo de los partidos. ¿Qué puedo hacer yo?".

Y agregó: "¿Me da miedo el equipo catalán? Son un buen equipo. Uno de los mejores equipos de Europa, si no el mejor".

Y sobre las opciones del Atlético de Madrid de competir con el Barcelona en la liga, respondió: "Competimos, por ahora... competimos".

Y acerca de lo que prefieren hoy los aficionados del Real Madrid, Cerezo dijo: "La verdad es que no lo sé. Tienes que preguntarles a los aficionados del Real Madrid".

Y, por último, se le preguntó: ¿cuándo llegará la liga nacional de fútbol americano al estadio Metropolitano? Y respondió: "No lo sé. Tenemos tantos compromisos con el estadio que no sé si podemos aceptar más".