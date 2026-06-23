El presidente del Atlético critica al Barcelona por el caso Álvarez: «No nos respetan y mienten a su afición»

Miguel Ángel Gil Marín, presidente ejecutivo del Atlético de Madrid, lamentó este martes las declaraciones de Julián Álvarez sobre su deseo de marcharse. Aseguró que el club no cederá sus derechos y criticó al Barcelona por, a su juicio, faltar al respeto al Atlético.

Tras la victoria de Argentina ante Austria (2-0) en el Mundial, el jugador afirmó: «Lo mejor para mí es marcharme, porque quiero cumplir mi sueño».

El presidente del Atlético de Madrid respondió a la agencia EFE: «No era el día adecuado para hacer esas declaraciones».

Y añadió, según recoge el diario «Marca»: «Era el día de Messi y de la selección argentina, no el día de Julián».

Y añadió: «Julian tiene un sueño, y nosotros, los aficionados del Atlético, también. Habló con nosotros, pero conoce nuestra postura: el Atlético no cederá sus derechos. Es un gran jugador y estamos orgullosos de que juegue con nosotros».

Y añadió: «El Barcelona no nos respeta; creen que pueden menospreciarnos, que somos débiles o tontos. Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación e incluso a su propia afición».

Y añadió: «Intentan hacer creer que pueden cerrar un fichaje que no pueden. No es la primera vez que el Barcelona actúa así; el fútbol lo sabe. El año pasado hicieron lo mismo con Nico Williams y el Athletic».

Álvarez llegó del Manchester City hace dos años y ha marcado 49 goles en 106 partidos.

El delantero argentino, con contrato hasta 2030, no está en venta y su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros.