El presidente de Real España compartió los problemas económicos de su institución

Liga Nacional: Elías Burbara dijo que se pagaron los sueldos hasta marzo, pero no puede asegurar que contarán con dinero para los próximos meses.

Real es uno de los clubes más estables de la Liga Nacional en el plano económico, pero hasta ellos tienen problemas en esta crisis que ocasionó el coronavirus. El presidente de la institución, Elías Burbara, compartió sus preocupaciones en una entrevista con el programa Cinco Deportivo.

"Vamos semana a semana, nuestro deseo general es terminar el torneo y buscar el título del Clausura, pero fuera de eso no podemos dejar de lado el tema económico y para Real España requerimos ver cumplimiento total hacia nuestros patrocinadores para poder cobrarles el monto total de sus contratos, si logramos cumplirle a todos nuestros patrocinadores, podremos cumplirme a cabalidad a nuestros jugadores y es lo que andamos buscando", comenzó diciendo el dirigente.

Y agregó: "Hemos pagado hasta marzo, el problema es que de aquí en adelante no tenemos más gasolina, cuando termine abril y mayo el problema económico viene. Si logramos reactivar el fútbol podremos cumplir. Ahora tenemos muchas cuentas por cobrar a patrocinadores, pero ellos no pertenecen a ningún rubro de estos que están activos (en medio de la crisis) entonces no hay forma de cobrarles".

Por último, aseguró que una posible vuelta al fútbol beneficiaría a su club. "Si Real España entra a una pentagonal y compite podemos asegurar nuestros ingresos, eso es el plan original, obviamente la pregunta es cuándo pasará eso. Si hablamos de mayo es difícil, pero junio, julio o agosto no habrá ningún problema con la reanudación del torneo y luego en una asamblea extraordinaria se buscará lo mejor para el torneo 20-21 con un formato más compacto", cerró.