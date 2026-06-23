Gianni Infantino, presidente de la FIFA, defendió la inclusión de pausas obligatorias para hidratarse en el Mundial 2026, y afirmó que pueden ser útiles para jugadores y entrenadores.

Añadió que la FIFA evaluará su uso en futuros torneos pese a las críticas de aficionados, jugadores y técnicos, como Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay.

Este martes, en declaraciones a Associated Press, Infantino afirmó que la FIFA evaluará la experiencia actual para decidir su futuro, pero destacó que estas pausas han acelerado el ritmo de los partidos.

Además, afirmó: «Quizá los entrenadores puedan reevaluar situaciones y corregir errores. Los jugadores descansan y vuelven a su máxima velocidad. ¿Es eso necesariamente malo? Quizá sea algo bueno».

Además, cree que estas pausas, situadas a mitad de cada tiempo, explican el alto nivel físico de los jugadores hasta el final del partido: «Nunca antes vimos 90 minutos a este ritmo en un torneo. Quizá se deba en parte a ese breve descanso que les permite volver al campo con todas sus fuerzas».

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¿Beneficios publicitarios?

Sus palabras llegaron tras las críticas a estas pausas, sobre todo en el estadio de Atlanta, donde el público las silbó al considerarlas un recurso para añadir más publicidad. el «tiempo de descanso» en varios deportes estadounidenses, que se aprovecha para insertar anuncios publicitarios.

Infantino negó que la FIFA obtenga beneficios económicos de estas pausas y recordó que los contratos de retransmisión ya estaban firmados antes de aprobarlas.

El presidente de la FIFA defendió aplicar la pausa a todos los partidos para garantizar la igualdad deportiva y afirmó: «Si la hiciéramos solo en los encuentros con calor, favoreceríamos o perjudicaríamos a algunos entrenadores o equipos... ¿Por qué un entrenador podría influir en el partido por el calor en un encuentro y no en otro con menos calor?».

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