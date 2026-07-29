Gianni Infantino ha reaccionado a toda la conmoción que se ha generado en el mundo tras la presentación de los planes para el Mundial. El presidente de la FIFA lo califica como «una oportunidad, pero no una obligación».

Según los planes, la FIFA quiere integrar los derechos comerciales del Mundial en una nueva empresa, FIFA Forward Enterprise. Posteriormente, inversores externos podrán adquirir una participación en esa compañía. El organismo rector del fútbol mundial promete a sus 211 federaciones afiliadas un pago de cuarenta millones de dólares si aprueban la propuesta antes del 19 de septiembre.

Desde el mundo del fútbol, la reacción fue sobre todo de ira e indignación. Según The Times, incluso se habla de «puro soborno», ya que las federaciones solo tendrían derecho al pago íntegro si aceptan antes de la fecha límite. La UEFA y también la confederación de fútbol de Norte y Centroamérica, la CONCACAF, incluso estarían pensando en un boicot a futuros Mundiales si los planes siguen adelante.

Infantino ha tomado nota de las distintas reacciones y, aun así, se sintió obligado a volver a pronunciarse. «FIFA Forward Enterprise es en realidad una propuesta, una oferta, parte de un proceso democrático. Y, sobre todo, una oportunidad, pero no es una obligación», explicó.

«Nos preocupamos por todos. Los beneficios de las inversiones llevan tiempo siendo visibles. Tras diez años de apoyo, países como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán han participado por primera vez en el Mundial. Queremos ayudar a crear aún más casos como el de Cabo Verde».

«Los aficionados de esos cuatro países y de todo el mundo se beneficiarían enormemente del potencial revolucionario, porque el fútbol va a cambiar en esos países. Pero, de nuevo, es una elección de nuestros miembros», subrayó Infantino.

Aunque la UEFA trató de marcar una línea dura mediante un contundente comunicado, por cierto no todo el mundo está en contra de los planes de Infantino. Así, David Trunda, presidente de la federación checa de fútbol, hizo saber que sobre todo ve ventajas. Si más países se alinean con Infantino, un frente común contra los controvertidos planes amenaza con resquebrajarse ya en una fase temprana.