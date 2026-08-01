El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, bajo una presión gigantesca: estos son sus posibles sucesores

La posición de Gianni Infantino como presidente de la FIFA está seriamente en entredicho después de que su plan para dar a inversores privados una participación en los mayores torneos de la FIFA fracasara por completo. Entre otros, Reuters informa de que el presidente de la CONCACAF, Victor Montagliani, probablemente presentará su candidatura, mientras que también se menciona al presidente de la AFC, jeque Salman Bin Ebrahim Al Khalifa.

Durante mucho tiempo, Infantino parecía intocable como presidente de la FIFA, aunque recibió duras críticas por sus estrechos vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump. Tras el anuncio de los controvertidos planes de Infantino, todo es diferente. La UEFA y la CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) no tardaron en pronunciarse con dureza contra Infantino.

La UEFA anunció un boicot a la FIFA y también desde Países Bajos hubo duras críticas. "Esta propuesta no encaja, por el proceso, la gobernanza y el contenido", dijo el presidente de la federación, Frank Paauw, de la KNVB, a la NOS. "La propuesta debe retirarse. Mientras la propuesta no se retire, los 55 países de la UEFA no participarán en competiciones de la FIFA".

La confederación asiática de fútbol, la AFC, también se ha pronunciado ya con dureza contra Infantino, e incluso dentro de la propia FIFA el dirigente suizo no pudo escapar a enormes críticas. Así, el principal asesor de Infantino, Carlos Cordeiro, y el director de operaciones Kevin Lamour dimitieron de la FIFA.

"Un presidente debe reunir a la gente, unirla e inspirarla", dijo Lamour, entre otras cosas. "Hoy en día vemos que sucede lo contrario. No es un proyecto de la FIFA, y desde luego no es un proyecto de la dirección de la FIFA. Es el proyecto de una sola persona", en clara alusión a Infantino.

The Times averiguó que una moción de censura contra Infantino necesita el apoyo de 'solo' 43 países. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la postura unánime de todos los países de la UEFA contra el plan de Infantino, una moción de censura así no parece muy lejana; en cualquier caso, es realista.

Si eso llega a suceder, Infantino no será destituido de inmediato, pero su posición sería prácticamente insostenible. Mientras tanto, sobre todo Montagliani aparece como posible sucesor de Infantino. El canadiense (60) nunca ha ocultado su ambición de convertirse algún día en presidente de la FIFA y ahora parece querer dar el paso.

Montagliani es presidente de la CONCACAF desde mayo de 2016 y tiene hasta el 18 de noviembre para presentar oficialmente su candidatura. Ese día expira el plazo de inscripción de las elecciones de la FIFA para la presidencia del ciclo 2027-2031. El ganador se dará a conocer el 18 de marzo del próximo año en Rabat.

Además de Montagliani, también se menciona a jeque Salman Bin Ebrahim Al Khalifa como posible sucesor de Infantino. El dirigente bareiní (60) es presidente de la AFC desde 2013. "El futuro del fútbol internacional siempre debe tomar forma mediante una consulta sólida, un diálogo colectivo y el respeto a las estructuras de gobierno establecidas de nuestro deporte", dijo, entre otras cosas, sobre los planes fallidos de Infantino.

Anteriormente también se propuso a Nasser Al-Khelaïfi. Sin embargo, el presidente del Paris Saint-Germain, miembro del comité ejecutivo de la UEFA, presidente de BeIN Media Group y presidente de European Football Clubs (EFC), no contempla dejar de lado su trabajo actual por la presidencia de la FIFA.