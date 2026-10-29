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El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, ha pedido que se ponga fin a la polémica por los recientes comentarios de Kylian Mbappe sobre el antiguo dirigente chino Mao Zedong, después de que el delantero pidiera disculpas. El jugador del Real Madrid provocó una fuerte reacción en China tras hacer referencia a un meme de las redes sociales durante su participación en un pódcast.

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Mbappe desata una gran polémica en China

Mbappe se ha visto envuelto en una enorme polémica en China. El delantero de Francia y del Madrid calificó de dictador al antiguo dirigente chino Mao Zedong durante su reciente participación en un pódcast.

Sus comentarios provocaron una reacción inmediata en el lucrativo mercado chino. La cadena pública Migu se ha negado a retransmitir el próximo partido del Real Madrid contra el Racing Santander, previsto para el domingo. Además, varias grandes marcas chinas han roto sus vínculos con el jugador de 27 años. Las empresas lácteas Mengniu y Shanghai Milkground Food Tech, junto con Eastroc Beverage, han puesto fin a toda colaboración con él.

El dirigente de la FFF pide poner fin a la polémica

El dirigente de la FFF Diallo ha salido en defensa del capitán de la selección. Diallo insiste en que el jugador no pretendía ofender a nadie y cree que ha llegado el momento de zanjar el asunto.

«Es una polémica que, en última instancia, espero que no dure, porque Kylian ha explicado muy bien el contexto en el que se produjo esa intervención», declaró Diallo el jueves al periódico francés Ouest-France. «Ha pedido disculpas. Creo que ahora deberíamos dejarlo ahí para que pueda continuar su temporada en las mejores condiciones posibles».

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El origen del meme del pódcast que circula por las redes sociales

Toda la polémica tiene su origen en una broma recurrente sobre la supuesta influencia de Mbappe en su club. Los aficionados suelen crear memes en los que superponen su rostro al de dirigentes políticos y militares para destacar su poder, lo que le ha valido el apodo de «el dictador» en la prensa europea.

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Durante un pódcast francés que posteriormente fue eliminado, Mbappe habló de una imagen concreta en la que se había superpuesto su rostro al de Mao Zedong mediante Photoshop. En tono de broma, se refirió a la figura de la imagen como «un tipo, creo que es un dictador chino». China Daily señaló que el incidente suponía «un claro recordatorio de los límites de la influencia de los famosos».

El Madrid y la Liga intentan contener los daños

Tanto el Madrid como la Liga han pedido disculpas formalmente mientras el fútbol español trata de contener las consecuencias económicas y sociales. El mercado chino sigue siendo sumamente importante para la estrategia global de la Liga. Su presidente, Javier Tebas, ha tomado medidas directas para rebajar la tensión. Creó un gabinete de crisis y se reunió el miércoles con el embajador chino Yao Jing.