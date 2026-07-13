El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdallah Fall, compareció ante la prensa para aclarar polémicas sobre la gestión de la federación y confirmar las negociaciones para renovar el contrato del exseleccionador Babi Thiaw.

La Federación había destituido a Thiaw tras la eliminación en la Copa del Mundo 2026, en la ronda de 32, después de perder 3-2 ante Bélgica en prórroga.

La Federación Senegalesa atraviesa un momento de agitación y, tras la eliminación, han salido a la luz varios escándalos.

Una investigación del periódico «Sport News Africa» reveló un contrato firmado por Babi Thiaw durante el Mundial, irregularidades organizativas, invitaciones polémicas, gastos excesivos, reventa de entradas y un escándalo sexual.

La Federación desmintió tales hechos en un comunicado, pero destituyó a Thiaw y a todo su cuerpo técnico el pasado fin de semana.

El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdallá Fal, compareció en rueda de prensa para explicar la gestión del caso Thiaw y las tensiones internas del equipo.

Abordó primero el caso del cocinero acusado de acoso sexual y declaró: «Estaba en Ciudad de México cuando el secretario general me informó de la situación. Le pedí que hablara con el cocinero para entender lo que había sucedido realmente. Hubo una denuncia de una mujer, que quizá malinterpretó la situación».

Aseguró que no existen pruebas y añadió, según «Foot Mercato»: «Lo más importante es que no hemos recibido denuncia oficial, no hemos visto informe policial y no hay evidencia concreta. Para nosotros, el asunto está cerrado».

Sobre el contrato de Thiaw, Fall describió las negociaciones de los últimos meses entre la Federación, el Ministerio de Deportes y el técnico.

Explicó: «Nuestra relación con Babi Thiaw era larga y no nos gustó cómo terminó. Antes de fin de año iniciamos las conversaciones y le pedí su contrato».

Las conversaciones se estancaron porque el técnico quería indexar su salario a la inflación y necesitaba la aprobación del Ministerio de Deportes.

Después habló con la ministra Khadija Din Jay, que pidió subir el salario y afirmó: «Consideró que el Estado debía asumir esta carga, y no solo la Federación».

Tras varias semanas de negociaciones, se acordó un salario de 30 millones de francos africanos.

Además, las discrepancias incluyeron primas, objetivos y otras cláusulas. Explicó: «Al principio nos propuso un 1 % de prima por victoria; luego mencionó un 13 % y finalmente pidió una prima excepcional».

Además, rechazamos cláusulas fiscales que obligaban a la Federación a gestionar la declaración de la renta del entrenador.

Además, Babi Thiaw rechazó fijar objetivos vinculados al Mundial y a la Copa Africana de Naciones.

Fall admitió que el contrato de Thiaw no se firmó hasta el Mundial, justo antes del segundo partido de grupo contra Noruega, que perdieron 3-2.

Antes del segundo partido, contra Noruega, el secretario general me dijo que Babi no dirigiría al equipo sin su contrato, así que lo firmé. El interés de la selección está por encima de todo».

Además, admitió tensiones por las decisiones tácticas de Thiaw: «Había quien le decía que la Federación era su enemiga. Pero en ambos partidos no supe la alineación hasta llegar al campo; eso es inaceptable. Fui a verle a su habitación del hotel y la discutimos juntos uno o dos días antes del partido».