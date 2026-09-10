El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, respondió por primera vez tras el anuncio del comité ejecutivo de la federación, este jueves, sobre su postura contraria a la reelección del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en marzo de 2027.

El giro francés hacia el bando opositor a Infantino se esperaba desde hacía días, antes de que se anunciara oficialmente hoy, tras la reunión del comité ejecutivo de la Federación Francesa.

Lee también

Fundado por aficionados del Barcelona: ¿qué sabemos del nuevo club de Messi?

Ferran Torres da su opinión sobre las candidaturas del Barcelona y el Real Madrid al título europeo

A seis meses de las elecciones de la FIFA, previstas para el 18 de marzo de 2027 en la ciudad marroquí de Rabat, Diallo explicó los motivos de la decisión de la Federación Francesa de retirar su apoyo a Infantino.

Diallo declaró ante la prensa, según recogió el diario francés "L'Équipe": "Al principio, el anuncio de la candidatura de Gianni Infantino a la reelección se recibió de forma relativamente positiva. A finales de junio, ofrecí mi apoyo, como más de 200 selecciones".

Y matizó: "Pero en julio, las condiciones de nuestro apoyo ya no se daban. Junto a mis compañeros del comité ejecutivo, consideramos que la confianza depositada en Gianni Infantino se ha roto. El estilo de gestión actual del fútbol no es el que queremos".

Añadió: "Por unanimidad, la Federación Francesa decidió retirar su apoyo a la candidatura de Infantino a la presidencia de la FIFA. Nuestra postura es clara. Francia tiene legitimidad histórica para intervenir, porque contribuyó a fundar la FIFA, y también tenemos legitimidad deportiva, porque Francia está entre las tres primeras del mundo desde hace 10 años".

El comité ejecutivo de la Federación Francesa también debatió soluciones que "harían más transparente la gobernanza de la FIFA en el futuro".

Diallo afirmó al respecto: "Decidimos abrir una serie de consultas con personalidades francesas y extranjeras de referencia en el ámbito de la buena gobernanza, para contribuir a la reflexión de la UEFA. Y, llegado el momento, designar al candidato que llevará nuestros colores en las próximas elecciones".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".