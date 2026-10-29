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Loai Mohamed
Traducido por

El presidente de la Federación Francesa irrumpe en la crisis entre Mbappé y China: la polémica es mayor de lo que debería

K. Mbappe
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¿Se verá Francia afectada por la crisis al igual que la Liga?

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, entró en la polémica suscitada en torno a Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia y estrella del Real Madrid, por las declaraciones relacionadas con Mao Zedong y China, al considerar que la crisis ha sobrepasado sus límites y que las disculpas del jugador deberían ser suficientes para zanjar el asunto.

La dirección de la Federación Francesa sigue la evolución de la crisis, no solo porque afecta al capitán de la selección, sino también por la posibilidad de que sus consecuencias repercutan en las alianzas comerciales que unen a la federación con entidades chinas, incluidos algunos contratos vigentes entre ambas partes.

En declaraciones al diario "Ouest-France", recogidas por la cadena "Foot Mercato", Diallo defendió a Mbappé, asegurando que el jugador no pretendió ofender a ningún dirigente chino ni al pueblo chino, y que ya aclaró las circunstancias de sus palabras y presentó sus disculpas.

El presidente de la Federación Francesa afirmó: "Vi que había una polémica en torno a Kylian, y quizás fue mayor de lo que debería, porque no creo que quisiera de ninguna manera dañar la imagen de uno de los líderes chinos ni ofender al pueblo chino".

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Y añadió: "Es una polémica que no debería continuar, y espero que no continúe, porque Kylian aclaró bien el contexto en el que se produjeron esas declaraciones. Pidió disculpas, y creo que con eso debería bastar ya, para que pueda continuar su temporada en las mejores condiciones".

Diallo espera que las declaraciones aclaratorias de Mbappé y sus disculpas contribuyan a contener la crisis y a poner fin a la polémica, que ha sobrepasado los límites del debate sobre el jugador para llegar a inquietudes relacionadas con las relaciones de la Federación Francesa y sus alianzas comerciales en China.

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