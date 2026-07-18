Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, ha anunciado que el sucesor de Didier Deschamps al frente de la selección francesa se conocerá antes de que termine julio. Se especula con que Zinedine Zidane asuma el cargo el 1 de septiembre.

Diallo lo confirmó este sábado a beIN Sports, antes del partido por el tercer puesto del Mundial contra Inglaterra en Miami: «Dije que esperaría hasta el final del Mundial por respeto al trabajo de Didier y su equipo. A finales de mes, sabremos quién será el sucesor de Didier».

Así, aunque todo indica que Zidane será el sucesor, el presidente mantiene el misterio hasta final de mes.

Homenaje a Deschamps

Además, Diallo sugirió que la Federación Francesa podría organizar un homenaje a Deschamps tras sus 14 años al frente de la selección y declaró: «Espero que los jugadores le rindan homenaje durante el partido contra Inglaterra. Hablaremos con él sobre las opciones y creo que sabe el agradecimiento que le debemos la Federación y el fútbol francés».

Deschamps, uno de los técnicos más exitosos de la historia de Francia, ganó el Mundial 2018, disputó la final de Catar 2022 y conquistó la Liga de Naciones 2021.

Zidane, el principal candidato a la sucesión

Zidane, que ya dirigió al Real Madrid y lo llevó a ganar tres Champions consecutivas entre 2016 y 2018, es el favorito para sustituirle, y se espera que asuma el cargo el 1 de septiembre.