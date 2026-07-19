Rafael Lozán, presidente de la Federación Española de Fútbol, afirmó que España merece acoger la final del Mundial 2030 y recordó que lidera la candidatura conjunta de seis países con un 55 % de participación.

En declaraciones al diario «AS» desde Nueva York, Lozán afirmó: «No hay motivo para no elegir a España como sede de la final del Mundial del centenario, y trabajaremos para ofrecer el mejor Mundial de la historia».

Elogió el éxito de la selección en el Mundial de Estados Unidos y afirmó que «La Roja» vive su mejor momento y fortalece la marca España.

Luzán destacó la mejora constante del equipo hasta rozar la perfección en la semifinal contra Francia y elogió al seleccionador Luis de la Fuente, a quien definió como «un profesional y una persona magnífica que lee bien cada partido y sabe cómo organizar las cosas».

Confirmó que su contrato llega hasta el Mundial 2030 y añadió: «Tenemos otra cita con la historia en 2030 y me gustaría que Luis esté ahí; estoy orgulloso del acuerdo que hemos alcanzado».

Sobre la final ante Argentina, liderada por Lionel Messi, afirmó: «Confiamos en ganar, respetamos a Argentina y agradecemos a Messi y a Ronaldo por su legado».

El presidente de la Federación Española elogió el éxito del actual Mundial, con 48 selecciones, felicitó a la FIFA por su organización y reafirmó el apoyo de España a la candidatura de Gianni Infantino para un nuevo mandato.