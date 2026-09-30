Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, se aferró a que su país organice la final del Mundial 2030, en medio de la enconada pugna con Marruecos por conseguir ese honor.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol habló con los medios de comunicación durante el partido amistoso entre la selección española sub-20 y México sobre la situación del Manchester City, la candidatura de España para acoger la final del Mundial 2030, la influencia de Infantino y el caso Negreira.

Sobre la donación de uno de los jugadores de la selección española de su prima tras ganar el Mundial a los empleados de la Federación, que asciende a un millón de euros, dijo, en declaraciones publicadas por el diario "As": "Una noticia magnífica. Tuve la oportunidad de conocerla de inmediato. Es algo que tiene que ver con nuestra organización interna, y no podemos más que mostrar nuestro agradecimiento".

Y continuó: "Todos somos conscientes de los valores de nuestra selección y de nuestros jugadores, que empiezan por un gesto tan generoso como este, y por ello debemos estar agradecidos a todo el equipo. El compromiso es total. Sigamos nuestro camino hacia las victorias y ofreciendo un fútbol magnífico".

La similitud entre los casos del Manchester City y Negreira

Sobre el caso del Manchester City y su grado de similitud con el caso Negreira, en el que está acusado el Barcelona, Louzán aclaró: "No hace falta especular. Hablaremos cuando se dicte el fallo en el caso del Manchester City. Ya tengo suficientes asuntos que me ocupan aquí. En cuanto al otro caso, lo tengo cerca, y ya hemos subrayado anteriormente la necesidad de que se haga justicia lo antes posible, porque creo que es necesario poner fin a esa interpretación que siempre toma el caso Negreira como pretexto".

Y añadió: "Nunca debió ocurrir algo así. Dejemos que la justicia siga su curso, y seguiremos con atención lo que suceda".

Sobre la existencia de una dejadez en el caso Negreira, señaló: "No hay mucho que añadir. El asunto está ahora en manos de la justicia, y deben pronunciarse cuanto antes. España tiene mucho de lo que hablar, y cosas positivas que merecen ser comentadas".

Y agregó: "Los resultados que aún no se han anunciado indican claramente que el fútbol español está en pleno auge; es más, diría que es excepcional. Estamos viviendo la época dorada del fútbol. Debemos aprender de los errores del pasado y evitar repetirlos, pero este es el año dorado del fútbol español".

Y prosiguió: "Aprovechemos esta oportunidad al máximo. Involucremos a todos los miembros de la sociedad española; nuestra misión era inspirar a todos los miembros de la sociedad española. Y lo han logrado".

Un posible amistoso entre España y México

Sobre la posibilidad de disputar un partido amistoso entre la selección absoluta española y México, respondió: "Es un país magnífico, el más importante del mundo hispanohablante. Me alegra ver a tantos aficionados en las gradas porque viven en España. Nos une una relación excelente, así que ¿por qué no jugar en México?".

Y añadió: "Nos han planteado algunas posibilidades, pero el calendario no da para mucho. Habrá una oportunidad en 2028. Muchos países desean enfrentarse a España. Somos una selección querida".

La pugna con Marruecos por la organización de la final de 2030

En lo referente a la pugna con Marruecos por la organización de la final del Mundial 2030, el presidente de la Federación Española dijo: "El Mundial 2030 arranca en España con la participación de Marruecos y Portugal. Es el año del centenario. Somos el país más importante del mundo en el ámbito del fútbol. Este torneo, que empieza en España y Portugal y en el que también participa Marruecos, debe concluir en España".

Y agregó: "Tenemos que completar la construcción de los 11 estadios, los nueve estadios principales y los dos estadios anexos, para acoger el mejor Mundial de la historia".

Javier Tebas, presidente de LaLiga, había afirmado que España no organizaría la final mientras Gianni Infantino esté en su cargo como presidente de la FIFA.

Louzán comentó al respecto: "Javier ha expresado su gran deseo de que España acoja la gran final. Estoy completamente seguro de ello".

Sobre las elecciones de la FIFA y el futuro de Infantino, concluyó: "No puedo tomar la decisión en este asunto. Debe resolverse por parte de los 211 países que cuentan con derecho a voto. Tenemos que ver quién se presentará de aquí al 18 de noviembre. Infantino ha presentado sus papeles de candidatura, y esperaremos a ver qué sucede".