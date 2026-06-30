El presidente de la Federación Española anuncia su candidatura para acoger la final del Mundial de 2030

El presidente de la RFEF, Rafael Lozano, ha anunciado este martes que la federación trabajará para que la final del Mundial 2030 se juegue en España y ha expresado su deseo de que esta edición centenaria sea la mejor de la historia.

Según el diario «Marca», durante la Asamblea General de la Federación Española, Lozán anunció que, tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la Federación se volcará en la organización del torneo de 2030, que España albergará junto a Portugal y Marruecos.

El presidente de la Federación Española declaró: «Trabajaremos para que la final se juegue en España. Empezaremos justo después del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que generará ingresos espectaculares y un gran impacto internacional para nuestro país. Queremos ofrecer la mejor edición del centenario y la mejor de la historia».

Luzán añadió que el Gobierno ya se ha puesto en contacto con la RFEF para colaborar en la organización y garantizó la plena lealtad de la Federación.

Luzán añadió: «El Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros recientemente para trabajar juntos, y espero que lo hagamos», e insistió en que todas las partes del fútbol español estén representadas en la comisión organizadora.

Insistió en que la Liga de Fútbol Española debe formar parte de ella: «Esta comisión debe ser plural y contar con todos los actores del fútbol español; hay una entidad clave que nos ha dado a conocer por tener la mejor liga del mundo, y esa es la Liga de Fútbol Española».

Luzán recordó que, aunque la RFEF no tiene voto en esas comisiones, es la encargada de coordinar y presentar a la FIFA los estadios y ciudades candidatas. aunque la designación definitiva aún no se ha producido.

España, Portugal y Marruecos organizarán la fase final del Mundial 2030, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay acogerán los partidos inaugurales en homenaje a la primera edición, celebrada en Montevideo en 1930.