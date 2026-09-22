No habían pasado 24 horas desde el mensaje conciliador dirigido al mundo por Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), cuando llegó la respuesta más contundente desde dentro de su propia casa.

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol y miembro del Consejo de la FIFA, Bernd Neuendorf, hizo estallar una bomba estruendosa y describió el paso del presidente de la FIFA como algo que no es una reforma, sino "una maniobra electoral evidente", declarando que el suizo ha perdido por completo su credibilidad y ya no es la persona adecuada para liderar este deporte.

La carta a los 211 países, bajo la lupa

Infantino había dirigido esta semana una carta a todos los países miembros, 211 en total, en la que ofrecía debatir reformas dentro del órgano rector del fútbol mundial, en un intento de contener una crisis persistente.

En su carta, Infantino propuso llevar a cabo una revisión independiente del proceso de toma de decisiones en la FIFA, y anunció con un tono conciliador que propondría celebrar amplias consultas con las confederaciones continentales, las federaciones miembros y otras partes implicadas sobre el fortalecimiento del proceso de toma de decisiones.

También intentó tranquilizar a las federaciones, asegurando en su carta que las posturas de las federaciones miembros sobre las propuestas o las cuestiones de gobernanza no afectarían al trato que la FIFA les dispensa, y que los programas de desarrollo y solidaridad continuarían conforme a las normas actuales.

Infantino ofrece reformar la FIFA para salvar su trono tras el escándalo de la venta del Mundial

El trasfondo de la crisis: la venta del Mundial

Este paso llega después de que Infantino se enfrentara a reacciones de indignación por su controvertida propuesta de vender una participación del 20% de los derechos comerciales de la FIFA, incluido el Mundial, a inversores del sector privado.

El plan fue abandonado por completo el pasado mes de julio tras una fuerte oposición y amenazas de boicot, cuando la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la Confederación Asiática y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) pidieron cambios radicales en la dirección de la FIFA.

Las confederaciones continentales afirmaron entonces que ninguna de ellas había sido consultada en ninguna fase, y que Infantino había actuado por su cuenta, mientras que la Unión Europea de Fútbol subrayó que un cambio en la dirección se había vuelto necesario tras perder la confianza en el presidente actual.

Neuendorf: ha perdido por completo su credibilidad

La respuesta más contundente llegó este martes de boca de Neuendorf, miembro del propio Consejo de la FIFA, el principal órgano de toma de decisiones de la organización, según la agencia "Reuters".

El presidente de la Federación Alemana dijo con un tono cortante: "Considero la carta de Gianni Infantino una maniobra evidente para asegurar su reelección el próximo año. Parece que la FIFA ha comprendido ahora, en principio, la necesidad de introducir cambios".

Y añadió: "Sin embargo, Gianni Infantino no es la persona adecuada para liderar el proceso de reforma, ya que ha perdido por completo su credibilidad".

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El suizo se presenta a su reelección en marzo del próximo año y, pese a la dificultad de encontrarle un rival, fuentes informadas señalaron a la agencia Reuters que sus oponentes son ya conscientes de que todavía cuenta con votos suficientes para ganar, lo que los ha llevado a centrarse en una nueva estrategia: limitar sus poderes absolutos dentro de la organización en lugar de intentar derribarlo.