El presidente de la Confederación Asiática revela los entresijos del aplazamiento del partido entre Al-Nassr y Al-Wasl y anuncia una nueva medida

El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, reveló las últimas novedades sobre la decisión de aplazar el partido entre el Al Nassr saudí y el Al Wasl emiratí, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, al confirmar que los comités competentes están siguiendo los detalles de la decisión y estudiando sus circunstancias en coordinación con la Federación Saudí de Fútbol.

Salman Al Khalifa afirmó, en declaraciones al diario saudí "Al Riyadía": "Los comités competentes de la Confederación Asiática están siguiendo todos los detalles y estudiando todos los asuntos y pormenores en su totalidad, y la cuestión no se limita únicamente a la presidencia de la Confederación".

El presidente de la Confederación Asiática añadió: "Seguimos todos los asuntos y novedades en coordinación con la Federación Saudí de Fútbol, y en el momento oportuno se anunciará todo a través del reglamento".

Estaba previsto que el Al Nassr recibiera a su rival, el Al Wasl emiratí, este lunes, en el estadio "Al Awwal Park" de Riad, en el marco de la tercera jornada del grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, antes de que la dirección de competiciones de la Confederación Asiática decidiera, el domingo, reprogramar el encuentro, cuya nueva fecha se anunciará más adelante.

Tras la emisión de la decisión, la Federación Saudí de Fútbol publicó un comunicado en el que confirmó que se habían completado todos los preparativos necesarios para albergar el partido, y señaló que había coordinado con el club Al Nassr y las entidades pertinentes para recibir a la delegación del Al Wasl, y que había completado los requisitos organizativos y logísticos, incluida la emisión de los permisos de vuelo y la notificación oficial a la Confederación Asiática de que todo estaba listo para la celebración del encuentro.

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El comunicado aclaró que la Federación Saudí también coordinó con la Federación Emiratí de Fútbol y el club Al Wasl, y les notificó que los preparativos se habían completado, destacando la llegada del delegado del partido y del cuerpo arbitral a Riad antes de la hora del encuentro.

La Federación Saudí confirmó su total apoyo al Al Nassr y a los clubes saudíes que participan en competiciones internacionales, así como su disposición a respaldarlos en cualquier procedimiento reglamentario que adopten para preservar sus derechos, mientras todos aguardan lo que resulte de la revisión de la decisión por parte de la Confederación Asiática y el anuncio de sus detalles en el momento oportuno.