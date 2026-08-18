El presidente de la Confederación Asiática responde a Qatar en el caso Infantino

La brecha dentro de la familia del fútbol asiático se agrandó este martes, después de que el presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, respondiera a las críticas dirigidas por la Federación Catarí a la confederación continental, a raíz de su postura sobre el caso del presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, y su anterior proyecto para introducir inversiones privadas en el Mundial.

Pese a que Infantino dio marcha atrás en su proyecto de incorporar al sector privado en las competiciones de la FIFA, con el Mundial a la cabeza, las presiones sobre él continúan, después de que las críticas dirigidas hacia su persona se renovaran la semana pasada mediante una carta conjunta emitida por las confederaciones de Asia, Europa y la de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Las tres confederaciones subrayaron en su carta que el fútbol «no es propiedad de ningún individuo», en una postura que pareció dirigida directamente contra Infantino, afirmando que «el liderazgo en el fútbol no es una propiedad, ni tiene que ver con conservar el poder o exigir conservarlo».

Las tres confederaciones añadieron en su carta: «Cuando se pierde la confianza como resultado del engaño, y cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió el poder, ha renunciado a ese deber».

Los críticos de Infantino exigieron su renuncia al cargo, a raíz de su fracasado proyecto de vender participaciones en el Mundial. Sin embargo, la Federación Catarí de Fútbol no quedó satisfecha con la postura de la Confederación Asiática sobre el asunto, ni tampoco con la carta abierta conjunta.

Un comunicado catarí incendiario

La Federación Catarí consideró que cualquier postura que se presente como una postura colectiva de las federaciones miembro «debe basarse en una consulta previa».

La federación exigió, en un comunicado distribuido por el director de comunicación, una «aclaración por escrito sobre el proceso de consulta que precedió a la emisión del comunicado», además de conocer «el mecanismo para informar a las federaciones nacionales miembro o consultarlas, y aclarar el fundamento en el que se basó la Confederación Asiática para hablar de forma colectiva en nombre de sus miembros».

El presidente de la Federación Catarí de Fútbol, el jeque Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, explicó que «la Federación Catarí de Fútbol no fue consultada, ni formal ni informalmente, antes de la emisión del comunicado».

Y agregó: «Tampoco recibió ninguna notificación previa ni un borrador del comunicado, ni tuvo la oportunidad de comentar o contribuir a su contenido antes de su publicación en nombre de la Confederación Asiática y en representación de sus miembros».

Afirmó que «cualquier postura que se presente como una postura colectiva de las federaciones miembro debe basarse en un proceso de consulta claro que preceda a su anuncio, y no se debe presuponer la existencia de un consenso colectivo sin recurrir a los miembros».

La respuesta del jeque Salman

Por su parte, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa respondió este martes a estas críticas, negando haber sobrepasado sus atribuciones y afirmando que actuó «dentro del marco de la autorización legal que me otorga el estatuto de la Confederación Asiática».

El dirigente bareiní declaró, en unas declaraciones recogidas por el diario saudí «Asharq Al-Awsat»: «Rechazo de forma categórica cualquier insinuación de que sobrepasé mis atribuciones al participar en el comunicado, o de que la Confederación Asiática se equivocó al participar en él».

Y añadió: «La Confederación Asiática es la entidad rectora del fútbol en Asia, y su presidente asume la responsabilidad de proteger los intereses del juego y sus valores. Y en circunstancias como las que llevaron a la emisión del comunicado conjunto, mantener el silencio contradice esa responsabilidad».

Al mismo tiempo, Infantino rechazó los llamamientos que exigían su dimisión, y obtuvo el «pleno respaldo» de los altos cargos de la Federación Internacional de Fútbol, durante una reunión de urgencia que convocó en Marruecos hace dos semanas.