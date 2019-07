El presidente de Alajuelense se siente a gusto con el nivel del equipo

Primera División de Costa Rica: Fernando Ocampo se refirió a la preparación de La Liga de cara a la próxima campaña.

La victoria de Alajuelense sobre Saprissa en el marco del Clasico Sin Colores dejó muy conforme al presidente de La Liga, quien luego del amistoso en el Estadio Nacional se pronunció acerca del rendimiento de su equipo y de lo que espera para la próxima campaña, en la que espera borrar el olvidable primer semestre.

"Me parece que el equipo va mostrando poco a poco lo que es la idea del técnico Andrés Carevic. A mí la parte de las transiciones me gusta, me gusta mucho como se ve el equipo, hay que seguir trabajando. La verdad que (estamos) satisfechos", analizó Fernando Ocampo en entrevista con el sitio www.nacion.com.

A la hora de ahondar en el nivel de Alajuelense, el mandamás de la institución de Alajuela comentó: "Me gustó el toque del balón, que Alajuelense salga jugando, se nota un cambio en el estilo y la parte de las transiciones, muy rápidas en ataque es algo que uno va viendo y que caracteriza el sistema de juego del profesor Andrés Carevic".

Y en función a las expectativas para el segundo semestre en relación a la pálida imagen del Clausura, Ocampo evitó entrar en ese juego. "Yo no quiero hacer comparaciones, me parece que hay que reconocer el trabajo del profesor. Se ha compenetrado muy bien con el grupo, y uno puede ver claramente rasgos del tipo de juego que él quiere", sentenció.