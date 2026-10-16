La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) estudia eliminar el polémico "Premio de la Paz", apenas 12 meses después de su creación.

El presidente estadounidense Donald Trump recibió la primera edición del galardón durante el sorteo del Mundial celebrado en la capital, Washington, el pasado mes de diciembre.

Una reunión del Consejo de la FIFA celebrada ayer jueves en Zúrich concluyó que la Comisión de Responsabilidad Social del Fútbol será la encargada, de ahora en adelante, de decidir si se cumplen los criterios propios del premio anual, según "talkSPORT".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había entregado el Premio de la Paz a Trump antes del inicio del Mundial 2026, sin contar con la aprobación oficial del Consejo de la FIFA, el máximo órgano de toma de decisiones del organismo.

Conforme al nuevo mecanismo de toma de decisiones, el exdefensa del Inter de Milán y de Argentina Javier Zanetti presidirá una comisión integrada por 22 personas que determinará si el premio continuará o no.

El proceso de evaluación podría derivar en la prohibición de otorgar el Premio de la Paz a políticos en caso de que se mantenga, mientras los informes apuntan a que la idea del galardón no quedó completamente descartada durante la reunión, pese a las dudas que rodean su futuro. Se espera que la decisión definitiva llegue el próximo diciembre, cuando la Comisión de Responsabilidad Social se reúna durante el próximo encuentro del Consejo de la FIFA en Doha.

Debbie Hewitt, vicepresidenta de la FIFA y presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, explicó los detalles de la labor de la comisión en declaraciones a los periodistas: "Se ha tomado la decisión de revisar el Premio de la Paz y remitir el expediente a la comisión social. Ese fue uno de los puntos que generaron controversia: ¿debería haberse creado el premio desde el principio? ¿Cómo se tomó la decisión de concederlo? ¿Debería entregarse de nuevo? La comisión social responderá a estas preguntas".

La FIFA había anunciado anteriormente que el premio anual tiene como objetivo "homenajear a las personas que han dado pasos excepcionales y extraordinarios en favor de la paz" y encarnar el concepto de "unir a los pueblos de todo el mundo", señalando que se concede a quienes han contribuido, mediante su compromiso firme y sus propias acciones, a fortalecer la paz mundial y merecen un reconocimiento excepcional.