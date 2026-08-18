Paul Scholes, leyenda del Manchester United, afronta una difícil situación legal después de que dos tribunales examinaran dos casos independientes relacionados con la conducción de dos vehículos en dos ocasiones diferentes.

El Tribunal de Magistrados de Bradford dictó el 12 de agosto una resolución que suspende a Scholes de la conducción durante seis meses, además de sanciones económicas, por conducir un Range Rover a una velocidad superior a la permitida en la carretera de Halifax, en la zona de Cleckheaton, la tarde del pasado 3 de marzo.

Al día siguiente, el Tribunal de Magistrados de Manchester dictó una resolución que añade seis puntos a su permiso de conducir, junto con la imposición de otras multas, en relación con un caso vinculado a un Mercedes que superó la velocidad establecida en la carretera de Mossley, cerca de Ashton-under-Lyne, el 14 de noviembre del año pasado.

El total de las multas, los costes y las tasas judiciales en ambos casos superó las 1.472 libras esterlinas. Según los documentos judiciales, Scholes confirmó a la policía que conducía el Range Rover durante la primera infracción, pero no respondió a dos escritos que la policía le envió sobre el segundo suceso, lo que llevó a las autoridades a continuar con las acciones legales en su contra, según la BBC.

Scholes no presentó declaraciones oficiales sobre los cargos y fue condenado en ausencia dentro de un procedimiento judicial específico para casos de tráfico.

Scholes es una de las leyendas del Manchester United, ya que disputó 499 partidos con el equipo, con el que conquistó 11 títulos de la Premier League, tres títulos de la FA Cup y dos títulos de la Liga de Campeones de Europa, además de disputar 66 partidos con la selección de Inglaterra.