El Chelsea no está preocupado por las informaciones que hablan del interés de varios clubes en fichar a su extremo portugués, Pedro Neto, pero al mismo tiempo no permitirá la salida del jugador, de 26 años, a cambio de una cantidad ínfima, en medio del notable aumento de las valoraciones de los extremos durante el actual mercado de fichajes.

El Chelsea no ofrece a Neto en venta de forma activa, pero fuentes del interior del club son plenamente conscientes de los precios que circulan en el mercado europeo, concretamente de las elevadas valoraciones del extremo marfileño Yan Diomandé, jugador del Leipzig, y de su homólogo francés Bradley Barcola, estrella del Paris Saint-Germain, según el diario"Daily Mail" británico.

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Los clubes de Diomandé y Barcola valoran a cada uno de ellos en más de 100 millones de libras esterlinas, y aunque es difícil que Neto alcance esta elevada cifra, estas valoraciones dan al Chelsea una idea clara del valor potencial de su extremo, para cuyo traspaso el club aún no ha fijado un precio oficial.

El nombre de Neto ha sido vinculado con un traspaso al Manchester City y al Liverpool, además de varios clubes saudíes, mientras que fuentes del interior del Chelsea consideran que el interés en el jugador es algo natural, en medio de la escasez de extremos de alto nivel disponibles en el actual mercado de fichajes.

El Manchester City está dirigido actualmente por Enzo Maresca, quien prefería contar con Neto en la posición de extremo derecho durante su etapa como entrenador del Chelsea.

Neto no participa en la gira de preparación del Chelsea, que comenzó en Sídney, Australia, ya que todavía se encuentra en su periodo de descanso tras su participación con la selección de Portugal en la Copa del Mundo.

Está previsto que el otro extremo portugués de las filas del Chelsea, Geovany Quenda, se una a sus compañeros tras finalizar la etapa australiana de la gira, con el traslado del equipo a Asia. Quenda, de 19 años, sufrió una "lesión leve" según fuentes cercanas a él.

Por su parte, el nuevo delantero del Chelsea, Estêvão, procedente del Estrasburgo, se reincorporará a los entrenamientos más adelante, tras sufrir una lesión en los isquiotibiales durante la victoria amistosa a puerta cerrada ante el Bromley (3-0).