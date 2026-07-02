El pozo de Roshen lo llama... ¡Un destino sombrío acecha a Ronaldo en la noche del Mundial!

Los sueños de las estrellas de la Liga Roshen se desvanecieron tras el éxito en la fase de grupos, donde 18 jugadores, liderados por Cristiano Ronaldo y Riyad Mahrez, se clasificaron.

Sin embargo, la fase de grupos eliminó a siete de ellos, entre los que destacan el uruguayo Darwin Núñez (Al-Hilal), el turco Merih Demiral (Al-Ahli), el iraquí Ali Jasim (Al-Najma) y el jordano Ali Al-Azayza (Al-Shabab).

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También el escocés Jack Hendry (Al-Ittifaq), el curazoleño Jorien Gari (Abha) y el panameño Orlando Mosquera (Al-Fayha).

En la ronda de 32 se sumaron otras cuatro bajas, destacando el marfileño Frank Kessié, ex del Al-Ahli, que perdió 1-2 contra Noruega.

A ellos se suman los senegaleses Édouard Mendy (Al-Ahli), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) y Sadio Mané (Al-Nassr).

Con el avance de la ronda de 32, la leyenda Ronaldo teme sufrir la misma suerte ante Croacia en la madrugada del viernes, en un duelo sin margen de error.

«El Don» sueña con avanzar hacia un título que se le ha resistido en sus cinco participaciones anteriores, pues esta edición será su despedida internacional.