El póster en la habitación

Hay algo que nos define a todos los periodistas deportivos cuando opinamos sobre un club que desconocemos: los hinchas de ese club piensan de nosotros que, si parecía que sabíamos de otros equipos, la duda se disipa cuando opinamos del suyo. Como aquí hemos venido a decir lo que pensamos y nos pagan por contar lo que vemos y no por apasionarnos, vayamos al grano: el Athletic no es un club mejor que el resto, pero sí parece bastante diferente a casi todos. Y quizá no es unico, pero sí tiene una filosofía particular y una sensibilidad distinta. Esa exclusividad no le hace mejor que nadie, pero sí diferente al resto. Y sin embargo, a pesar de que tiene poco que ver con la competencia, el Athletic Club comparte lugares comunes con otros clubes. Por ejemplo, el constante debate interno sobre su directiva, su gobierno, su rumbo, sus resultados, su entrenador y sus jugadores.

Quizá por ello el Athletic, un club legendario en cuanto a su idiosincrasia, manera de ser y comportarse, necesita enarbolar banderas universales que hagan sentirse orgullosos a sus aficionados de ser lo que son y representar lo que representan. Un 'athleticzale' puede estar a favor o en contra de la gestión directiva, incluso puede posicionarse a un lado o al otro de la trinchera, si lo que le pide el cuerpo es persistir en las guerras intestinas por el poder. Un hincha del Athletic puede estar a favor o en contra del entrenador, de sus planteamientos, de la idoneidad de sus elecciones o hasta discutir el estilo de juego, porque los resultados son inopinables. Sin embargo, te guste más o menos el actual presidente o el anterior, el actual director deportivo o el anterior, el actual técnico o el que antes se sentaba en el banquillo de San Mamés, existen iconos universales que trascienden y superan cualquier debate interno sobre el Athletic. Figuras que lejos de generar división, provocan unión. Tótems reconocibles, personas que engrandecen el club, tipos que honran la camiseta. Señores como Raúl García Escudero.

Raúl no es un futbolista más. Es un póster en la habitación. No vende humo, no necesita azúcar, no se sobreexpone en los medios y se dedica solo a trabajar, sacrificándose por el grupo cuando más lo necesita. Odiado por los que le adorarían si jugase en su club y amado por los que le odiarían si defendiera otra camiseta, Raúl representa todos aquellos valores que cualquier hincha quiere sentir como propios. Honradez, profesionalidad y discreción. Dentro del campo es un guerrero, un tipo que no hace prisioneros, y que vacuna porteros por tierra, mar y aire. Y sí, como tantos y tantos futbolistas extraordinarios, también pega patadas cuando se tercia. No es una estrella, pero es futbolista. Con todas las letras y en toda la extensión de esa palabra. Su continuidad en el Athletic es una magnífica noticia para los que adoran ese club. Si hay una bandera que enarbolar, si hay una figura capaz de vertebrar el club, si hay alguien capaz de poner de acuerdo a todos los hinchas del Athletic, ése es Raúl García. No es Pelé, ni es Maradona, ni es Messi. Tampoco es Zarra, Panizo, Gaínza, Iríbar, Dani, Argote, Guerrero o Aduriz. Y sin embargo, es el póster en la habitación que todo hincha del Athletic debe tener su habitación. En tiempos de división, Raúl es un tipo que une al Athletic. Un icono, un póster.

Rubén Uría