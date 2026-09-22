El campeón defensor cayó por nocaut. La victoria del Brighton por 3-0 sobre el Arsenal no fue una simple sorpresa, sino una dura lección táctica cuyas cifras revelaron un arma secreta que el Brighton se inspiró en los campos del rugby para aterrorizar a la defensa de los Gunners y romper su racha de victorias consecutivas al inicio de la temporada.

Los datos del partido, disputado el sábado en el estadio Amex y publicados por el diario británico "The Sun", revelaron que el protagonista de la aplastante victoria no fue un delantero, sino el guardameta neerlandés Bart Verbruggen, de 24 años.

El portero, cuyo nombre estuvo vinculado a un traspaso al Bayern Múnich el pasado verano, se negó a construir el juego desde atrás y recurrió constantemente a los pases largos directos, aprovechando un punto débil letal en la defensa del Arsenal.

Verbruggen fue el eje del plan diseñado por el técnico Fabian Hürzeler, quien pasó página a su desencuentro y cruce de declaraciones con Mikel Arteta la temporada pasada, y pidió a sus jugadores recuperar el balón lo más rápido posible y cerca de la portería del Arsenal.

Las estadísticas indican que el guardameta neerlandés completó 22 pases, la mayoría hacia el último tercio ofensivo, mientras atemorizaba al eje de la defensa del Arsenal, Gabriel y Ezri Konsa, obligándolos a entrar en duelos aéreos perdedores durante todo el encuentro.

El primer gol revela el plan

El primer gol del Brighton, firmado con un disparo teledirigido de larga distancia de Pascal Groß, llegó tras una jugada que resume toda la táctica: control de Verbruggen sobre el balón y posterior envío largo directo hacia la banda derecha, el frente que el Brighton atacó constantemente durante todo el partido para crear superioridad numérica.

Y aunque el Arsenal es considerado uno de los equipos físicamente más fuertes de la Premier League en la disputa del primer y segundo balón, el Brighton logró recuperar el balón rápidamente gracias a la superioridad numérica en el carril derecho y al aprovechamiento de cualquier remate de cabeza defectuoso de la defensa del Arsenal.

Por este motivo, Hürzeler pidió a su lateral derecho Ferdi Kadıoğlu adelantarse constantemente y presionar a los jugadores del Arsenal sin tregua.

Arteta reconoce: recibimos una dura lección

Mikel Arteta reconoció que su equipo fue víctima del estilo del Brighton en la costa sur, y afirmó en unas declaraciones abatidas tras el encuentro: "Me siento muy decepcionado, es una dura lección para nosotros, y merecieron la victoria".

Y añadió: "Debemos felicitarlos por esta victoria. Hay algunos aspectos básicos esenciales en el fútbol, y especialmente en la Premier League, de los que estuvimos completamente alejados".

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Y continuó: "El problema estuvo en la cantidad de errores técnicos que cometimos y en no ceñirnos a ninguno de los principios de juego que debemos seguir, pero esto no restará mérito a los logros de los jugadores durante las últimas seis o siete semanas desde el Mundial".