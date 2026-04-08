El portero del Atlético de Madrid, enfadado: «No menospreciéis nuestro esfuerzo por una jugada sin importancia»

Juan Musso, portero del Atlético de Madrid, respondió a la polémica arbitral por una jugada de su compañero Marcos Poblet en la segunda parte del partido contra el Barcelona, disputado este miércoles en el Camp Nou en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, que terminó con la victoria rojiblanca. (2-0).

En el 54’, el portero atlético sacó de puerta hacia el defensa Marc Poblet, quien, dentro del área de seis yardas, detuvo el balón con la mano antes de volver a jugarlo, sorprendiendo a los espectadores.

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Mousso comentó: «El árbitro interpretó bien la situación: el balón no estaba en juego y Marc lo cogió con la mano para pasármelo. En todos los tiros a puerta fue él quien me lo pasó».

Y añadió: «No buscaba aprovechar una ventaja; simplemente sentí que el balón no estaba en juego, igual que el árbitro. No hubo beneficio y esta polémica es excesiva».

El portero argentino criticó el énfasis puesto en esta jugada: «Parece que se menosprecia nuestro esfuerzo por una jugada insignificante. Agarró el balón porque no estaba en juego, sin presión ni trascendencia. Si la gente sigue insistiendo, estoy de acuerdo con el árbitro: el balón no estaba en juego».