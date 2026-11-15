Compartir Sigue a GOAL en Google

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado con 12 partidos al portero del Andorra Jesus Owono tras un trágico incidente sobre el terreno de juego que causó la muerte de otro futbolista profesional. La sanción llega diez días después del fallecimiento del delantero del Tenerife Jesus de Miguel.

Anuncios

El choque mortal en Tenerife

El incidente ocurrió cerca del final del partido contra el Tenerife, el 2 de noviembre, cuando Owono salió muy lejos de su área. Al disputar un balón aéreo en el centro del campo, el portero golpeó en el pecho al delantero de 30 años y vio la tarjeta roja de inmediato.

Jesus de Miguel sufrió una parada cardíaca tras el impacto y falleció trágicamente al día siguiente. Diez días después de su fallecimiento, el Comité de Disciplina de la RFEF le impuso el viernes la sanción máxima de 12 partidos al considerar que Owono había empleado «fuerza excesiva».

El Comité de Disciplina justifica la sanción máxima

Al explicar su decisión de imponer el castigo más severo posible, el Comité de Disciplina se remitió directamente al relato arbitral de la acción y sus devastadoras consecuencias.

Un comunicado señaló: «La valoración de la conducta objeto de este procedimiento debe basarse en los hechos recogidos expresamente en el acta arbitral, que señala que el jugador fue expulsado por “golpear violentamente a un adversario en el pecho con la pierna, empleando fuerza excesiva, mientras el balón estaba en juego”.

Anuncios Anuncios

«El trágico desenlace del incidente, que provocó la muerte de Jesus de Miguel, es de conocimiento público. A la vista de la naturaleza de la conducta descrita y de las circunstancias concurrentes…, está justificada la sanción máxima de 12 partidos de suspensión».

Related Topics

Impacto emocional e investigación judicial

La tragedia ha afectado profundamente a Owono, que anteriormente difundió un comunicado a través de su club para expresar sus condolencias a la familia de Jesus de Miguel. El jueves, el entrenador del Andorra, Carles Manso, subrayó que el club no precipitará el regreso del portero a los terrenos de juego.

«Está profundamente afectado por la situación», dijo Manso. «Le daremos espacio para que se sienta completamente libre de decidir si quiere volver y cuándo».

Anuncios

Más allá de las sanciones deportivas, el incidente también ha suscitado la atención de la justicia en España. La policía ha abierto una investigación por un posible homicidio imprudente, ya que la legislación española exige investigar judicialmente todas las muertes por causas no naturales, incluidos los accidentes.

Sin fecha definida para el regreso de Owono

Aunque la Fiscalía ha indicado que es poco probable que se abra un proceso penal formal contra Owono, la investigación judicial sigue formando parte del procedimiento legal habitual tras el fallecimiento.

Anuncios

En el plano deportivo, Owono se perderá los próximos 12 partidos por su sanción, aunque no hay fecha para su regreso a la competición, ya que el Andorra le da plena libertad para decidir cuándo se siente preparado para volver a jugar.