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Marc-Andre ter Stegen ha admitido que sintió una enorme frustración durante la década que pasó a la sombra de Manuel Neuer en la selección alemana. El portero del Ajax, que por fin se ha hecho con la titularidad bajo las órdenes del nuevo seleccionador Jurgen Klopp, reflexionó sobre el desgaste mental de ser siempre la segunda opción.

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Frustración entre bastidores

Durante más de diez años, la jerarquía en la portería de la selección alemana permaneció prácticamente inalterada. Pese a su constante excelencia a nivel de clubes, Ter Stegen se encontró inmerso en una lucha por el puesto que nunca acabó de ganar a Neuer. Durante los años en los que Neuer fue el titular indiscutible, Ter Stegen fue considerado a menudo su sucesor natural, aunque tuvo que esperar sin saber hasta cuándo. Admitió que la situación le provocó frecuentes momentos de enfado en privado. La tensión entre apoyar a su rival y querer ocupar su puesto fue una constante en su trayectoria internacional.

«¿Tuve que apretar el puño a escondidas algunas veces? ¿Tuve que soltar algún improperio sin que nadie me oyera? ¡Por supuesto! También hubo momentos en los que pensé que quizá merecía más la oportunidad», confesó a Sport Bild, según recoge Sky Germany.

Salir de la sombra

Los persistentes problemas físicos de Neuer han abierto por fin la puerta a Ter Stegen para salir de su sombra y hacerse con la codiciada camiseta de titular en la portería de Alemania. Tras años esperando pacientemente su oportunidad, el guardameta del Ajax ha recibido oficialmente la titularidad de la selección bajo la dirección de Klopp, en un relevo trascendental en la portería alemana.

Para Ter Stegen, asumir el puesto supone un profundo alivio, pues por fin cuenta con el respaldo incondicional del cuerpo técnico de la selección. «Me hace sentir realmente bien que depositen tanta confianza en mí. Me demuestra que, cuando estoy en forma, aporto un valor añadido al equipo», explicó.

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La decepción de Ter Stegen en el Mundial

La transición a la era de Klopp supone un cambio significativo, especialmente después de que ter Stegen sufriera la decepción de perderse el Mundial de 2026. Había previsto que por fin sería el portero titular del equipo, pero la falta de ritmo de competición acabó dejándolo fuera en el último momento. No regresó a la selección hasta el debut de Klopp en septiembre, un empate 1-1 ante Países Bajos que supuso su primera aparición internacional desde mediados de 2025.

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Admitió que, tras sus problemas físicos, no estaba preparado para competir al máximo nivel. «Antes del torneo, durante mucho tiempo tuve la sensación de que por fin había llegado el momento. De verdad lo habría dado todo por estar en el campo. Al final no puedes correr ese riesgo, en parte por motivos de salud, pero también por respeto a tus compañeros», reflexionó ter Stegen.

Máximo respeto entre dos grandes rivales en Alemania

Pese a pasar años compitiendo intensamente por el codiciado puesto de portero titular de Alemania, Ter Stegen ha dejado a un lado su histórica rivalidad para dedicar los mayores elogios a su compatriota. El guardameta del Barcelona no dudó en ensalzar al referente del Bayern, reconociendo el inmenso legado y la indiscutible autoridad que Neuer consolidó durante su legendaria etapa en la portería de la selección.

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«Probablemente sea uno de los mejores porteros de todos los tiempos. Además, gozaba de un gran prestigio en la selección, y con razón. Aun así, creo que cierto grado de competencia ayuda a mejorar al portero que acaba jugando. Así fue entre nosotros», afirmó Ter Stegen.