Abdulqadús Atía, portero de la selección de Arabia Saudí, elogió el trabajo que está realizando su entrenador griego Georgios Donis, antes del esperado duelo ante Catar en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección saudí se enfrentará a su homóloga catarí mañana sábado, en el estadio Al Inma de Yeda, en las semifinales del torneo del Golfo.

Atía señaló, en declaraciones al diario saudí "Al Riyadiah": "Esperamos la victoria y el acierto (ante Catar); nos enfrentamos a una selección experimentada que es la campeona de Asia, pero esperamos aplicar las instrucciones del entrenador y que el acierto sea nuestro aliado".

Y añadió: "La ambición de cualquier jugador es representar a la patria, y yo estoy preparado en cualquier momento, tanto si me convocan al inicio del torneo como si no, pero debo venir y ofrecer lo que tengo que ofrecer, ya sea que mi llegada sea pronto o tarde".

Y agregó: "El entrenador no ha permanecido con nosotros mucho tiempo de un partido a otro, por eso la mente del jugador debe estar presente y asimilar la información más rápido. El trabajo de Donis es claro para todos en los tres últimos partidos, y espero que se corone con la victoria en el encuentro de mañana".

Y concluyó: "No nos interesan las cifras ni las estadísticas, eso es cosa de los críticos y los periodistas. Aunque no hayamos encajado ningún gol en la fase de grupos, eso no significa que necesariamente vaya a ocurrir en las eliminatorias, pero esperamos tener acierto".

La selección saudí había ofrecido unos niveles destacados en la fase de grupos, donde logró el pleno de puntos con tres victorias ante Kuwait, Omán e Irak, sin que su portería haya encajado ningún gol hasta ahora.