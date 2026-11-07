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El portero de Andorra Jesus Owono estaría planteándose abandonar definitivamente el fútbol profesional tras la trágica muerte del delantero del FC Tenerife Jesus de Miguel. Ambos jugadores chocaron sobre el terreno de juego en un lance de consecuencias devastadoras que acabó provocando el fallecimiento del delantero por un traumatismo torácico accidental.

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Un choque mortal en el campo

El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante un partido entre el Andorra FC y el Tenerife. Owono intentaba despejar el balón cuando chocó involuntariamente con Jesus de Miguel. El guardameta vio la tarjeta roja y el delantero, de 30 años, quedó tendido sobre el césped.

El personal médico atendió a Jesus de Miguel en el campo antes de trasladarlo a un hospital de la zona. Trágicamente, falleció a la mañana siguiente a causa de un traumatismo torácico accidental.

El fatal desenlace ha dejado a Owono profundamente traumatizado. Su club le está proporcionando apoyo psicológico, mientras que el medio español Mundo Deportivo informa de que el guardameta se plantea seriamente dejar el fútbol de forma definitiva.

«No sabe cómo afrontar todo esto»

Al día siguiente de la tragedia, Owono expresó su profundo dolor en las redes sociales. «Estos son los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar lo que ha ocurrido», escribió.

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El guardameta añadió en su comunicado: «Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesus. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Sé que habrá muchas preguntas que responder. Afrontaré lo que venga con el máximo respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesus y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesus».

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Ana Maye, coordinadora general de la selección de Guinea Ecuatorial y amiga cercana de Owono, reveló el enorme impacto psicológico que el incidente ha tenido en el jugador. Declaró a Mundo Deportivo: «Por mucho que le digamos, está profundamente triste».

«Está muy afectado, especialmente por el hijo de año y medio de Jesus Miguel y por su viuda. No sabe cómo afrontar todo esto».

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El fútbol se une en el duelo

La comunidad futbolística se reunió el jueves para darle el último adiós. El funeral de Jesus de Miguel se celebró en su localidad natal, Navahermosa, y contó con la asistencia de cientos de personas, entre ellas su familia y altos cargos del fútbol español.

En nombre de la familia, sumida en el dolor, el representante de Jesus de Miguel, Manuel Hernandez, hizo público un emotivo comunicado. «Gracias por quererlo, por recordarlo y por acompañarnos», dijo. «No encontramos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada muestra de cariño que estamos recibiendo.

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»Sentir tanto cariño por Jesus y ver la huella que ha dejado en tantas personas es algo que siempre llevaremos con nosotros. Jesus deja un vacío imposible de llenar, pero también recuerdos entrañables para todos los que tuvimos la suerte de compartir nuestra vida con él».

Tiempo para recuperarse y reflexionar

El Tenerife y el Andorra afrontan ahora la difícil tarea de volver a competir mientras sobrellevan un profundo dolor colectivo. Es probable que ambos clubes coordinen homenajes en sus próximos partidos para honrar la memoria de Jesus de Miguel y asegurar que el delantero sea recordado como merece en las distintas categorías del fútbol español.

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Para Owono, el fútbol tendrá inevitablemente que pasar a un segundo plano. Su prioridad inmediata será procesar este grave trauma psicológico con ayuda profesional. Solo se tomará una decisión definitiva sobre su carrera como futbolista cuando haya tenido el tiempo y el espacio necesarios para recuperarse.