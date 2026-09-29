El portero árabe más caro: Al-Nassr tienta a Nawaf Al-Aqidi con un salario astronómico

El Al-Nassr le presentó una oferta de ensueño a su guardameta saudí Nawaf Al-Aqidi, con el objetivo de extender su contrato por un periodo adicional, ante la proximidad del final de su vínculo actual.

El contrato de Al-Aqidi con el Al-Nassr finaliza al término de la presente temporada, lo que le permite firmar con cualquier equipo durante el próximo mercado de fichajes invernal e incorporarse a sus filas de forma gratuita el siguiente verano.

El periodista saudí Saud Al-Sarami declaró, en unas declaraciones a la emisora "Al-Arabiya FM": "Lo que sé es que el Al-Nassr comenzó sus conversaciones con Nawaf Al-Aqidi para renovar su contrato por las próximas 3 temporadas".

Y añadió: "Espero que Mishal Al-Safai, agente de Al-Aqidi, coopere con la directiva del Al-Nassr, porque el club y su afición desean al guardameta y no quieren su salida".

Y prosiguió: "Espero que las exigencias sean lógicas y realistas, sobre todo porque la oferta actual del Al-Nassr se considera el mejor contrato para un portero saudí, árabe y del Golfo".

Al-Aqidi sufre en estos momentos una fuerte lesión que padeció durante su participación con la selección de Arabia Saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", concretamente durante la victoria sobre Kuwait por 1-0, en la primera jornada de la fase de grupos.

Sobre dicha lesión, Al-Sarami dijo: "Al-Aqidi estará de baja entre 5 y 10 semanas, y en cualquier momento viajará a Europa para completar el tratamiento, sin que se haya determinado todavía el país, entre Inglaterra, España, Alemania y Francia".

Cabe recordar que Al-Aqidi fue el guardameta titular del Al-Nassr en la primera mitad de la temporada pasada, antes de perder su puesto en favor del brasileño Bento a causa de algunos errores en los que incurrió.