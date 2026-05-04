El polémico Pierre van Hooijdonk se defiende y se muestra claro sobre su futuro en el NAC Breda

Pierre van Hooijdonk está en el ojo del huracán. Se le acusa de intervenir en el traspaso gratuito de su hijo Sydney al CF Estrela Amadora, sin incluir cláusula de reventa. Van Hooijdonk lo niega, pero admite que quizá debió apartarse como asesor al llegar su hijo y asegura que su credibilidad no se ve afectada.

Sydney fichó gratis por el Estrela Amadora portugués este invierno, sin cláusula de reventa. Según Voetbal International, la operación se concretó gracias a la intervención de su padre, lo que resulta incompatible con su cargo de asesor técnico en el consejo de supervisión.

La afición del NAC lo critica con pancartas y pide su salida, mientras el accionista mayoritario, Karel Vrolijk, exige una investigación independiente. En NOS Studio Voetbal le preguntaron por la polémica.

El exfutbolista reconoce que las críticas le afectan, sobre todo porque, a su juicio, la imagen proyectada no se ajusta a la realidad: «Claro. Sobre todo cuando sabes cuál ha sido tu papel en todo esto. De hecho, duele aún más, porque son falsedades», afirma al intentar desmentir las acusaciones.

«Profesionalmente, no he tenido nada que ver», continúa. «El club donde juega ahora no me ha llamado, como se insinuó; no he hablado con nadie. He mostrado toda la comunicación, así que para mí está claro. Pero, claro, siempre se puede establecer una relación, ya que tengo un papel de asesor», afirma.

A continuación, Arno Vermeulen le pregunta si había considerado dejarlo cuando su hijo fichó por el NAC. «Nunca me lo han preguntado ni lo he planteado. Quizá debería haberse hecho para aclararlo todo y evitar especulaciones. No sé si el NAC ha resultado perjudicado económicamente», añade.

Asegura que quiere seguir en su cargo, aunque reconoce que debe pensarlo. No cree que su credibilidad se haya visto afectada. «No, porque ya lo he explicado varias veces. Cuando te acusan de haberte embolsado dinero, de haber perjudicado financieramente al club, eso me parece muy grave. Ahora me paso el tiempo defendiéndome. Es tremendamente difícil».

«Pero si dentro del NAC, STAK, la dirección y el consejo de supervisión hubiera desconfianza, para mí está claro: habría que mantener la dignidad. Solo que ese no es el caso», concluye Van Hooijdonk, al referirse a las falsedades que, según él, se difunden.