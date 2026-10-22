Pese a la derrota ante el Paris Saint-Germain por 4-2, la primera de la temporada, el Barcelona dirigido por Hansi Flick salió del Parque de los Príncipes con una serie de señales positivas que refuerzan su confianza en la capacidad de seguir creciendo, antes del esperado examen frente al Real Madrid en el Clásico del próximo domingo.

El equipo francés dominó a lo largo del encuentro, pero el Barcelona, pese a la ausencia de varios de sus jugadores importantes, se mantuvo competitivo hasta los últimos minutos, e incluso tuvo la oportunidad de ponerse por delante después de que Xavi Espart marcara el primer gol del empate, antes de que Lamine Yamal devolviera a su equipo al partido con un gol espectacular que puso el 2-2 en el minuto 79.

Consciente de la necesidad de resolver sus problemas defensivos, especialmente la cantidad de goles que recibe en la Liga de Campeones, el conjunto catalán encontró motivos para el optimismo, entre los que destacan la brillante actuación de su portero, la irrupción de un nuevo talento y la capacidad de generar ocasiones frente a uno de los equipos más fuertes del mundo, según destacó el diario "Mundo Deportivo", cercano al club.

Joan García da seguridad al Barcelona

Joan García representa uno de los puntos fuertes en los que el Barcelona puede apoyarse en su intento de mejorar su registro defensivo, después de que el portero ofreciera una actuación destacada ante el Paris Saint-Germain, atajando varias ocasiones peligrosas que mantuvieron a su equipo con vida en el partido.

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García brilló ante Ferran Torres en los minutos 24 y 29, y también detuvo intentos de Fabián Ruiz en el minuto 29 y de Achraf Hakimi en el minuto 51.

Quizás el portero podría haber hecho algo más en el potente disparo de Désiré Doué que supuso el primer gol, pero no fue responsable del resto de los cuatro tantos, que llegaron a través de un disparo de Doué, un cabezazo de Lucas, un disparo de Vitinha desde fuera del área y, por último, un remate de Fabián Ruiz desde cerca de la portería.

Xavi Espart se convierte en una nueva realidad

Xavi Espart, de 19 años, acaparó los focos tras demostrar su capacidad para competir al más alto nivel, durante un duelo complicado ante el Paris Saint-Germain y frente a un extremo tan peligroso como Khvicha Kvaratskhelia.

El joven lateral mostró una gran calma y confianza, y logró reducir el peligro de la estrella georgiana en varias ocasiones, después de que este último estuviera cerca de marcar con un disparo que se estrelló en el poste al inicio del encuentro. Espart también realizó buenas intervenciones defensivas ante Hakimi y Doué.

Su influencia no se limitó al aspecto defensivo, ya que marcó un gol espectacular que devolvió al Barcelona al partido con el 1-1, y además generó una ocasión peligrosa para Raphinha tras una gran arrancada que dejó al delantero brasileño frente al portero Matvey Safonov, aunque este último desaprovechó la oportunidad.

El Barcelona domina en posesión y pases

Pese a su derrota ante el Paris Saint-Germain en su campo, el Barcelona terminó el partido con ventaja en el porcentaje de posesión, tras quedarse con el balón un 52,8% del tiempo frente al 47,2% del equipo francés.

Asimismo, los jugadores de Flick dieron 537 pases, frente a los 481 de los locales, en una muestra de la capacidad del conjunto catalán de imponer su estilo durante algunos tramos del encuentro.

Tras un primer tiempo de dominio francés, el Barcelona empezó mejor la segunda parte y mantuvo su superioridad durante buena parte de ella, hasta el gol de Lucas que puso el 3-2 en el minuto 79.

Durante ese periodo, Espart marcó su gol, y Gavi y Raphinha desaprovecharon dos ocasiones claras, mientras que Lamine Yamal firmó un gol espectacular que devolvió el empate al Barcelona.

Yamal deja su huella pese a los errores

Lamine Yamal no ofreció su mejor partido, pero demostró de nuevo su capacidad para marcar la diferencia ante los grandes rivales, tras firmar un gol espectacular en el Parque de los Príncipes.

El jugador había cometido un error en un pase que precedió al primer gol del Paris, pero no se vio afectado por ello y siguió intentándolo hasta que logró marcar el gol del 2-2 en el minuto 79.

El Barcelona no disfrutó mucho del empate, ya que el Paris recuperó su ventaja apenas tres minutos después, antes de sentenciar el duelo con el 4-2.

Las ocasiones estuvieron ahí, pero faltó eficacia ofensiva

El Barcelona no fue incapaz de inquietar la portería del Paris Saint-Germain, aunque el portero Joan García estuvo sometido a mucha más presión que su homólogo Safonov.

El conjunto catalán disparó 18 veces frente a los 22 remates del equipo francés, pero la diferencia estuvo en la precisión de los intentos: 15 disparos del Paris llegaron a portería, frente a solo cinco del Barcelona.

Fermín López desaprovechó una ocasión clara ante Safonov en el minuto 40, y Gavi tampoco logró aprovechar otra oportunidad en el minuto 61. El portero francés también atajó un disparo de Raphinha desde dentro del área en el minuto 21.

Raphinha pudo haber marcado en otras dos ocasiones, pero no disparó en una de ellas pese a tener una oportunidad propicia en el minuto 18, y luego envió un disparo fuera en el minuto 57. También falló al intentar llegar a un centro raso de Fermín en el minuto 44, mientras que Dani Olmo estuvo cerca de marcar con un potente disparo raso en el minuto 14.

Estas ocasiones revelan que el Barcelona consiguió llegar a la portería de su rival, pero le faltó la precisión necesaria para transformar sus intentos en goles, frente a la mayor eficacia que mostró el Paris.

Flick da descanso a sus piezas titulares

El partido fue testigo de decisiones de Hansi Flick en cuanto al reparto de minutos, ante la cercanía del Clásico frente al Real Madrid.

Rodri empezó el partido en el banquillo, antes de entrar en el minuto 60, coincidiendo con la salida de Pedri y Raphinha para darles descanso.

Asimismo, Gabriel Jesus no disputó ni un solo minuto, quedando disponible para el Clásico por si el equipo necesitara sus servicios, mientras que Fermín López empezó el encuentro como suplente y no entró hasta la lesión de Dani Olmo, por lo que no disputó el partido completo.

Igualmente, Frenkie de Jong no acumuló un gran desgaste, aunque no quedó claro si eso estaba relacionado con su preparación de cara al duelo frente al Real Madrid.