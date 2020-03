El plan del Sevilla para controlar la dieta de sus jugadores

Felipe del Valle, nutricionista del club de Nervión, da detalles de cómo es su labor en medio de la crisis generada por el COVID-19.

El lunes, el FC acordó con los capitanes del primer equipo la rebaja salarial del 70% de toda la plantilla. Consultado acerca de por qué se había acordado ese número puntual, el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, contestaba que la reducción es del 70% "porque los jugadores no están parados, están entrenando, haciendo cosas y preparándose físicamente". Y, en efecto, los futbolistas profesionales siguen trabajando más allá de no hacerlo sobre un terreno de juego. Las entidades tienen que seguir controlando su patrimonio y el no es la excepción.

Por ello, durante la etapa de confinamiento obligatorio, la nutrición de los jugadores es uno de los aspectos más importantes a trabajar. Si habitualmente es un asunto delicado de llevar, mucho más lo es durante la cuarententa, en la que cada uno está con sus familias y no tienen un control tan riguroso como a lo largo de la temporada. En ese sentido, Felipe del Valle, nutricionista y dietista del primer equipo sevillista, ha explicado en una entrevista concecida a la radio oficial de la institución cómo es su labor en el cuadro de Nervión y qué recursos utiliza para que todos sigan al pie de la letra las indicaciones.

"Ahora es más difícil o mucho más difícil que a diario. Les hicimos llegar unas recomendaciones adaptadas a esta situación, sobre qué y cómo comer y sobre cómo hacer la compra y los temas de seguridad e higiene a la hora de hacerlo. Les hemos mandado también como 200 fotos e infografías de ejemplos de comidas, entrantes, ensaladas, carnes, pescados, postres, meriendas, cenas, etc. Así ven la elaboración, que son simples y saludables. También controlamos el peso, con una frecuencia de cada uno o dos días. Tenemos que ser conscientes de que el peso en estas situaciones en que se entrena y come de manera diferente esté cambiando. Prevemos que va a disminuir la masa muscular y va a incrementar el porcentaje graso", ha detallado Del Valle.

Y explicó: “Llegan hora y media antes del entrenamiento, donde les hacemos control de composición corporal y de pesaje diario. Cada quince días conocemos también los porcentajes grasos. Luego desayunan, todo coordinado con el personal de cafetería, que recibe un diseño de menú que elaboramos nosotros. Posteriormente pasan a fisioterapia y tienen una comida ya después del entrenamiento acorde a lo que se haya trabajado. Hay ensaladas, puré de verduras o salmorejo, carne, pescado, arroz, pasta y salsa especial. Sin ser de carácter obligatorio tenemos una afluencia bastante importante de jugadores, que es importante, que se vayan habiendo hecho todas las comidas y nosotros el máximo control sobre ellos".

Del Valle también ha adelantado cómo afectará la crisis del COVID-19 a la plantilla, detallando qué le ocurrirá al físico de los jugadores. "No forzosamente van a perder músculo, porque están entrenando más fuerza y eso va a ayudar a mantener la masa muscular. Es una situación sin precedentes, no hay publicaciones para estudiar, por lo que yo preveo que va a disminuir el músculo y va a aumentar el porcentaje graso, pero eso lo veremos cuando volvamos. Procuramos no dejar nada al azar. Aunque sea una situación novedosa tenemos que intentar perder el hábito lo menos posible. Va a marcar la diferencia el equipo que mejor haya hecho las cosas durante este tiempo", avisó.

"Estas son las pautas fijas a seguir durante el confinamiento. Dependiendo del tiempo total, tendremos que acogernos a una mini-pretemporada para acometer todos los partidos que tenemos pendientes. Esto es vital. El jugador es profesional, pero en estas situaciones se crece y se vuelva más profesional todavía. Eso va a ser fundamental para volver en el estado de forma óptimo y poder ofrecer el mejor rendimiento posible", finalizó.