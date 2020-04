El plan de Boca para reducir salarios: "Vamos a presentar un plan considerable"

ALEJANDRO PAGNI/AFP via Getty Images

El presidente Amor Ameal se refirió a la posibilidad de bajar los sueldos del plantel ante la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19.

Con el fútbol argentino detenido por la pandemia de coronavirus, todas las instituciones se encuentran con problemas económicos de todo tipo. Sobre esto habló el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, y cómo será el accionar la institución para equilibrar sus números.

"Vamos a charlar con nuestros jugadores, tenemos tiempo hasta el 10 de abril. En ellos, vimos mucha sensibilidad. Comprenden bien la situación", aseguró en diálogo con Radio Rivadavia. Sobre esa misma línea, adhirió: "A los jugadores les vamos a presentar un plan considerable: los que menos ganan deben tener el sueldo completo y los que más ganan, una parte".

En cuanto al regreso del fútbol, el mandatario xeneize dijo: "Primero está la vida. Los contratos que finalizan en junio, los veremos cómo seguir cuando termine esto. FIFA estableció que se extiendan, pero estamos en libertad y no podemos esclavizar a nadie".

Ya en el ámbito deportivo, Ameal remarcó la idea de mantener al "Apache" en el plantel. "Quiero que siga Tevez. Antes de las elecciones, y después, me pedían un centrodelantero. Yo dije que si se ponía bien, iba a serlo. Riquelme tiene muchísimo que ver. Tévez tenía que asumir que llenó una cancha sólo por él y así lo hizo", dijo

Por último, desmintió el rumor sobre el uruguayo Edinson Cavani, que ahora está en la mira de varios equipos brasileños. "No es cierto lo de Cavani​. No lo discuto y estoy contento que él desee venir, pero Boca no tiene la economía para él", concluyó.