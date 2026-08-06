El traspaso de Cristian Romero al Atlético de Madrid está más cerca que nunca, después de que el club lograra generar liquidez financiera y el margen necesario en el tope salarial mediante tres ventas en apenas cuatro días.

Según el diario español "Marca", el director deportivo Mateu Alemany ha liderado un movimiento rápido para financiar los fichajes, con el objetivo de reforzar la defensa con el astro argentino, que constituye una prioridad absoluta para el equipo.

El desenlace llegó tras completarse el traspaso de Matteo Ruggeri al Aston Villa, el de Nahuel Molina a la Roma, y alcanzarse un acuerdo definitivo para el traspaso de Thiago Almada a River Plate.

Después de semanas de negociaciones entre River Plate y el Flamengo brasileño, el club argentino cerró la operación a su favor por unos 20 millones de euros, con lo que Almada recuperará su carrera en su país. El jugador se preparaba para incorporarse a la concentración de la selección de Argentina en el centro de entrenamientos "Cirro" el próximo lunes, pero interrumpirá sus vacaciones en Ibiza para viajar a Buenos Aires y finalizar oficialmente los trámites de su traspaso.

Los ingresos de las tres operaciones abren la puerta a Romero

Con esta operación, el Atlético de Madrid suma 20 millones de euros a sus arcas, que se unen a los 18 millones fijos + 6 millones en variables por la venta de Ruggeri, y a los 19 millones de euros, que incluyen 13 millones fijos, de la operación de Molina a la Roma.

De este modo, el club cuenta ya con los recursos económicos suficientes para presentar su primera oferta al Tottenham por el fichaje de Cuti Romero, que asciende a 30 millones de euros. El central argentino aguarda que se resuelva su traspaso, en medio de un optimismo cauteloso dentro del Atlético sobre la finalización exitosa de la operación.

El plan de Alemany no ha terminado: los fichajes están condicionados a las salidas

Pese al avance en el asunto Romero, el plan de Mateu Alemany aún no está completo. El equipo necesita refuerzos adicionales para compensar las salidas de Antoine Griezmann, Thiago Almada y Nico González, dado que hasta ahora el club se ha conformado únicamente con el fichaje de Kang-in Lee.

Cualquier nuevo movimiento depende del principio de "un jugador sale, un jugador entra". El fichaje de Nico González está ligado a la salida previa de otro jugador, del mismo modo que la incorporación de un delantero más requiere la salida de al menos dos jugadores.

La lista de candidatos a marcharse incluye a José María Giménez, Thomas Lemar y Carlos Martín, además de los ingresos previstos por la venta de jugadores de la cantera, tras las salidas de nombres como Giano Monserrati, Julio Díaz, Kostis y Murcio. Y hasta que se resuelvan estos asuntos, las dos operaciones restantes seguirán aplazadas.