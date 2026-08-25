El plan alternativo: el Barcelona elige un camino sorprendente tras complicarse el fichaje de Álvarez

El Atlético de Madrid sigue firme en su negativa a vender a Julián Álvarez al Barcelona durante el actual mercado estival.

Pese a la tensa situación en el club tras la reacción de la afición en el partido ante el Villarreal y su virulenta arremetida contra Álvarez, el Atlético de Madrid se mantiene en su postura.

El club está dispuesto a venderlo al Arsenal, pero no al Barcelona, que ahora tiene la certeza de que no podrá fichar al delantero argentino este verano.

Esto era algo previsible desde hace tiempo, dada la firme postura del Atlético de Madrid, a pesar de la presión ejercida por el propio jugador desde sus declaraciones públicas durante el Mundial, cuando dejó claro que el traspaso era la opción ideal.

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Y según el diario "Marca", el Barcelona ha decidido, tras un gran padecimiento: no habrá alternativa si no llega Julián.

El Barcelona activará el plan alternativo, pero este no incluirá el fichaje de ningún jugador. El técnico Hansi Flick y el director deportivo, Deco, han decidido no incorporar a un delantero este verano.

A menos que surja una oportunidad en los últimos instantes del mercado de fichajes, el Barcelona permanecerá en su situación actual, y los responsables del Barça son conscientes de que una oportunidad así es poco probable cuando solo queda una semana para el cierre de la ventana de fichajes, porque esa oportunidad requiere un jugador de primer nivel.

La dirección deportiva tiene claro que no fichará a un jugador de nivel medio. Si llega un jugador, tiene que ser un delantero potente, y es muy difícil que cualquier club venda a uno de sus mejores jugadores en un momento como este, porque no le quedaría tiempo suficiente para encontrar un sustituto. Por eso, el Barcelona seguirá tal cual.

Una de las razones de esta decisión es lo que vio Flick durante la pretemporada y en el primer partido oficial ante el Elche. El técnico alemán está satisfecho con sus opciones ofensivas, ya que sus jugadores pueden ocupar varias posiciones de ataque, como quedó patente en esos dos partidos. Y Raphinha ofreció una gran actuación en el partido ante el Elche.

En cuanto a la posición de delantero centro que ocupó el brasileño en el último partido, hay varios jugadores más capaces de ocuparla. Gordon y Adeyemi, los dos nuevos jugadores, pese a ser extremos, pueden jugar como punta. Y el alemán ya lo hizo así durante la pretemporada.

Además, Dani Olmo es perfectamente capaz de jugar en esa posición. Y no olvidemos a los jugadores jóvenes. Hamza Abdelkarim fue el máximo goleador del equipo en la pretemporada y muestra un potencial prometedor. Bessyou también, pese a sus pocas participaciones, ha demostrado su olfato goleador.

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Flick está satisfecho con su plantilla actual y por eso no busca incorporar a un nuevo delantero. Y si las cosas no van bien, el Barcelona siempre podrá fichar a un jugador el próximo enero.