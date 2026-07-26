El plan alternativo: el Al-Hilal encuentra al sustituto de Dembélé en la Premier League

El Al-Hilal saudí ha comenzado a preparar un plan alternativo, previendo el posible fracaso de uno de sus mayores fichajes esperados durante el actual periodo de transferencias veraniego, después de que sus negociaciones con el francés Ousmane Dembélé chocaran con numerosos obstáculos, lo que ha llevado al "Líder" a orientarse rápidamente hacia una nueva opción que milita en la Premier League inglesa.

El Al-Hilal había situado a Dembélé al frente de sus prioridades para reforzar la línea ofensiva, pero la dificultad de negociar con su club, junto al enorme coste económico, empujó a la dirección a estudiar otros nombres capaces de liderar el proyecto ofensivo del equipo.

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Según el fiable periodista Sacha Tavolieri, el senegalés Iliman Ndiaye ha surgido como una de las principales alternativas que se barajan en la mesa del Al-Hilal, ya que el jugador ha mostrado su disposición a vivir una experiencia profesional en la liga saudí, tras unas conversaciones iniciales que tuvieron lugar entre representantes del club y sus agentes.

La fuente señaló que la operación aún se encuentra en sus primeras fases, pero la dirección del Al-Hilal ve en Ndiaye una opción adecuada, especialmente teniendo en cuenta el empeño del director deportivo Richard Hughes por construir un equipo fuerte y equilibrado durante el actual periodo de transferencias, de cara a competir por todos los títulos.

Ndiaye cuenta con cifras destacadas en su trayectoria profesional, ya que ha disputado 214 partidos en distintas competiciones, en los que ha marcado 44 goles y dado 23 asistencias, alcanzando un total de 67 contribuciones de gol, lo que lo convierte en uno de los jugadores ofensivos más destacados candidatos a reforzar las filas del Al-Hilal.

El fichaje de Dembélé sigue siendo el mayor sueño de la afición del Al-Hilal, pero, al mismo tiempo, parece que la dirección no quiere perder el tiempo, por lo que ya ha empezado a moverse en más de un frente, para asegurarse la llegada de un extremo ofensivo de primer nivel antes de que baje el telón del mercado veraniego.