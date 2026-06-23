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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El periodista argentino sobre su foto con Messi: «La foto de mi vida... No me puedo creer lo que ha pasado»

Argentina vs Austria
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L. Messi
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Una experiencia inolvidable en la vida de Joaquín Bruno

Sin quererlo, Lionel Messi protagonizó una imagen que pasará a la historia del Mundial: tras marcar su segundo gol contra Austria el lunes, el argentino, lleno de alegría, celebró en la zona de periodistas.

Entre ellos estaba Joaquín Bruno, quien aún no se cree que el exjugador del Barcelona levantara las manos para celebrar.

Joaquín Bruno, periodista de «TyC Sports», relató a «Olé»: «Estar en el lugar adecuado en el momento adecuado tiene sus ventajas a veces».

Y añadió, según recoge el diario «Mundo Deportivo»: «Es la foto de mi vida, el momento de mi vida como periodista. Todo se lo debo a mi reacción cuando aparté al periodista que tenía al lado y grité de alegría por el gol que marcó la selección nacional en el Mundial, y ese gol lo marcó Messi».

 Y añadió: «Estoy aquí gracias a TyC Sports, que confió en mí; el resto es por el mejor jugador de la historia, nuestro capitán y guía. El equipo, la afición y nosotros lo seguimos».

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Concluyó: «Sigo sin poder creerlo. He recibido miles de mensajes, fotos y vídeos; mi teléfono no para de sonar».

Finalmente, le encargó a su mujer: «Le pedí a Cici que hiciera una buena foto, del tamaño adecuado y con un bonito marco. Gasta todo lo que haga falta, porque esta foto debe verse todos los días, no solo por mí, para recordar lo que he vivido, sino también por mi hijo de cuatro años, que es uno de los mayores admiradores de Messi».

Y concluyó: «Ahora toca disfrutar de este momento maravilloso que me ha regalado el mejor jugador de la historia».



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